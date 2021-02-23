Лише один із трьох – під вартою: що відомо про перебування фігурантів справи "Приватбанку"
Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" оголосили про підозру за розтрату майже 137 мільйонів гривень. Проте лише один із них – Володимир Яценко перебуває під вартою. Решта – за кордоном.
Джерело:24 канал
Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморох.
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Вдалось затримати лише Володимира Яценка
Повідомили про підозру трьом фігурантам в справі "Приватбанку" – колишньому голові правління, першому із заступників та голові одного зі структурних підрозділів. Вдалося затримати одного, інші вже за кордоном,
– розповів Скоморох.
Впіймали на спробі втечі Володимира Яценка – колишнього першого заступника правління "Приватбанку". Його зняли з літака у "Борисполі". На приватному літаку фігурант справи намагався втекти до Відня.
Яценко перебуває в ізоляторі тимчасово тримання
Яценко наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вручено та оголошено повідомлення про підозру.
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У НАБУ сподіваються, що вдасться провести екстрадицію
Решта підозрюваних – ексголова правління Олександр Дубілет та колишня очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна перебувають за кордоном. За інформацією НАБУ, один з них виїхав вже кілька місяців тому, інший – лише тиждень назад. У Бюро сподіваються, що колишніх високопосадовців фінустанови вдасться екстрадувати.
Що відомо про справу "Приватбанку"
Джерело: Офіс генпрокурора
- Перед тим, як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним, підозрювані підготували план розтрати грошових коштів
- Він полягав у тому, щоб нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара США на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
- При цьому виплата такої нагороди договорами не передбачалась.
- Для цього підозрювані сфальшували документи.
- Сума розтрати становила 136,89 мільйона гривень.
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