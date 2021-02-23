Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" оголосили про підозру за розтрату майже 137 мільйонів гривень. Проте лише один із них – Володимир Яценко перебуває під вартою. Решта – за кордоном.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморох.

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Вдалось затримати лише Володимира Яценка

Повідомили про підозру трьом фігурантам в справі "Приватбанку" – колишньому голові правління, першому із заступників та голові одного зі структурних підрозділів. Вдалося затримати одного, інші вже за кордоном,

– розповів Скоморох.

Впіймали на спробі втечі Володимира Яценка – колишнього першого заступника правління "Приватбанку". Його зняли з літака у "Борисполі". На приватному літаку фігурант справи намагався втекти до Відня.

Яценко перебуває в ізоляторі тимчасово тримання

Яценко наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вручено та оголошено повідомлення про підозру.

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У НАБУ сподіваються, що вдасться провести екстрадицію

Решта підозрюваних – ексголова правління Олександр Дубілет та колишня очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна перебувають за кордоном. За інформацією НАБУ, один з них виїхав вже кілька місяців тому, інший – лише тиждень назад. У Бюро сподіваються, що колишніх високопосадовців фінустанови вдасться екстрадувати.

Що відомо про справу "Приватбанку"

Джерело: Офіс генпрокурора