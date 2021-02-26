Зрадники та втікачі: що відомо про людей, які опинилися під санкціями РНБО

Рада нацбезпеки та оборони 26 лютого наклала санкції на 10 осіб, яких звинувачують у зраді України. Так, у санкційному списку опинилися силовики, які у часи російської агресії перейшли на бік окупантів.

Що відомо про людей, які потрапили під санкції – читайте у матеріалі.

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Хто опинився у санкційному списку

Денис Березовський. Колишній командувач Військово-морських сил України відомий тим, що першим зрадив присязі на вірність українському народові. 2 березня 2014 року, перебуваючи у Криму, Березовський відмовився виконувати накази та розпорядження влади України. Ба більше, він наказав військовослужбовцям здати зброю. Станіслав Шапортов. Колишній заступник начальника Управління Державної охорони України перейшов на бік окупантів та став заступником голови "адміністрації" Ялти в окупованому Криму. На півострові він займається питаннями протидії тероризму і забезпечення антитерористичної захищеності населення. Віталій Захарченко. Ще один чиновник часів Януковича. Раніше Захарченко був очільником МВС. Саме він 20 лютого 2014 року віддав наказ про застосовування вогнепальної зброї проти мирних активістів Революції Гідності. Згодом, як і Якименко, втік до Росії. Олександр Якименко. У минулому був генерал-майором та головою Служби безпеки України за часів президентства Віктора Януковича. Після Революції Гідності втік до Росії.



Олександр Якименко – ексголова СБУ / Фото "Слово і Діло"

Юрій Катовский. Також перейшов на бік окупантів під час російської агресії у Криму та став президентом так званої кримської асоціації ветеранів підрозділів антитерору "Альфа". Сергій Єлісєєв. Був першим заступником командувача Військово-морських сил України. Відмовився прибути у зазначені пункти збору на материковій Україні та перейшов на бік окупантів. Сергій Нянчур. У березні 2014 року він вступив на службу у так звану військову прокуратуру Чорноморського флоту Росії. Водночас в Україні він був генерал-майором юстиції. Нянчур діяв на користь країни-агресора. Володимир Товський – ексгенерал-майор. Валентин Ханжа – колишній генерал-майор. Дмитро Шакур – у минулому контрадмірал.

Відомо, що цих 10 людей позбавили всіх державних нагород та звань. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції передбачатимуть 13 пунктів, які невдовзі оприлюднять на сайті РНБО.

На жаль, більше інформації про Володимира Товського, Валентина Ханжи та Дмитра Шакура у вільному доступі немає.

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