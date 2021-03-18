Не сміються, не рухаються, не ходять у туалет: що відомо про королівську гвардію

Королівська гвардія в Британії нерідко стає об'єктом булінгу, особливо серед туристів. Насправді ж – це всебічно натреновані воїни, що цілодобово стоять на захисті королеви та її родини.

Це одне із найелітніших формувань у збройних силах Британії. А ще – одне із найстаріших і найдосвідченіших. Більше про королівську гвардію й що станеться, якщо вже аж занадто надокучити королівському гвардійцю – читайте далі.

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Королівська гвардія – так називають піхотні та кавалерійські підрозділи, які охороняють королеву та її родину. Вони несуть службу всюди, де перебуває їхня королева (крім її приватних володінь) і займаються виключно її обороною.

Їхня історія і традиції існують уже понад 3 століття. Самі члени підрозділу в різних поколіннях брали участь практично в кожному конфлікті на різних куточках планети. Щоправда, сьогодні їхня роль більше церемоніальна.

Однак традиції зародилися понад 300 років тому й тоді роль гвардійців була і справді важливою. Вони захищали своїх правителів на полі бою. Тому в їхні лави набирали лише найкращих кандидатів.



Королівська гвардія / Фото Нearstapps

Британська гвардійська дивізія складається із 2-х кінних і 5 піхотних полків. Усі вони входять до складу армії. І разом з іншими військовими виконують різні завдання – зокрема, й відрядження в гарячі точки. Щоправда, форму змінюють.

Кожен гвардієць – це унікальна бойова одиниця, яку виховали й заточили під виконання специфічних завдань.

Дисципліна – це те, що потрібне ефективним бойовим силам. Їх повинні тренувати й навчати так, щоби будь-який наказ вони виконували безвідмовно. Саме тому, у ряди Королівської гвардії потрапити дуже й дуже непросто.

Перш ніж отримати дозвіл на тренувальний курс, потрібно мати за плечима відрядження в гарячі точки.

Крім того, не завадить і добрий рекомендаційний лист від командування підрозділу, у якому служив кандидат.

Згодом на охочих долучитись до охорони королеви чекає безліч тестів у психологів, різноманітні перевірки.

Лише тоді – тренувальний курс. Він триває не менше як пів року.

Решту необхідних для служби знань гвардійці отримують уже безпосередньо в складі Королівської гвардії.

Щоби стати одним із них треба підписувати контракт. І люди, які свідомо на це йдуть, повірте, мають сталеві нерви. Адже за кожне порушення, навіть дрібне, їх чекають велетенські штрафи. Саме тому, гвардійці не сміються, не рухаються, не ходять у туалет.

Приклад для сучасної армії Сполученого Королівства / Скриншот із відео

Вбрання Королівського гвардійця індивідуальне. Його спеціально шиють під кожного військовослужбовця. Один такий комплект коштує від 2 тисяч фунтів стерлінгів. І це залежить від роду військ, звання й навіть місця, біля якого чатує військовослужбовець.

Загалом, існує 27 варіантів форми. Відрізнити їх непрофесіоналу – неможливо. Адже різниця може бути в ґудзиках чи невеликих нашивках. Проте, їхні вбрання (крім камуфльованого) досить незручні. Накидки настільки теплі й паркі, що нерідко в спеку гвардійці непритомніють.



У кожного гвардійця особлива форма / Фото Shutterstock

Години, проведені на палючому сонці, перетворюють полірувальний гель на їхньому взутті в клейку речовину – він просто плавиться. Тому, після кожної зміни караулу, гвардійцям потрібно знову приводити чоботи до ладу.

Уперше саме таке вбрання почали носити ще у XVIII столітті. Відтоді й до сьогодні мало що змінилося. У висоту цей головний убір має майже 46 сантиметрів, а вага – від 2 до 4 кілограмів.

Ремінь шапки – завжди під носом, а не на шиї чи підборідді. Все через те, що колись під час боїв траплялися інциденти, коли в солдатів королівської гвардії від ударів чи поштовхів пошкоджувалася й навіть ламалася шия.

Роблять її із ведмежої шкіри. Вона дуже парка, а коли дощить, то головний убір швидко вбирає в себе воду і стає в рази важчим.



Bearskins / Скриншот із відео

Де можна зустріти гвардію

Королівську гвардію можна зустріти лише в декількох місцях Британії – у королівських резиденціях:

це Букінгемський палац;

будинок Кларенса;

палац Святого Джеймса;

Лондонський Тауер;

Віндзорський замок.

Спеціальні загони є також в Единбурзі. Поки одна частина військових непорушно стоять, інша – патрулює територію королівських володінь.

Ще 60 років тому вартові Букінгемського палацу стояли перед огородженням – вони не допускали туристів до входу. Однак, уже сьогодні на вартових королеви можна подивитися виключно із відстані.

А от Королівській гвардії, що несе службу не в Букінгемському палаці, – пощастило менше. Їх і досі діймають відвідувачі. Фотографуються, намагаються розсмішити й так далі.

Дисципліна. Їх тренують абстрагуватися під час варти. Королівський гвардієць має залишатися беземоційним. Час його зміни на посту – 2 години.

10 хвилин він стоїть непорушно, потім робить кілька кроків ліворуч, праворуч і знову повертається на своє місце. При цьому, заборонено усміхатися, говорити, робити зайві рухи, крім як маршу та перекладання гвинтівки. Не можна навіть вийти до вбиральні.

За будь-які порушення гвардійця чекає штраф або ж звільнення зі служби. Але невгамовні туристи не залишають надій вичавити із вартових хоч якісь емоції.



Зміни гвардійців дуже складні / Фото Shuttertock

Існує 3 зміни варти

Звичайна – це коли одного вартового на посту замінює інший. А є церемонія – зміни в Букінгемському палаці. Вона проходить щодня в літні місяці й через день у зимові.

Участь у ній бере оркестр. Він грає не лише офіційну музику чи мелодії. Сьогодні можна не рідко почути різні розважальні теми: мелодії з "Гри престолів", The Beatles і так далі.

Особливі церемонії

А є ще одна – найзнаменитіша церемонія. Участь у ній беруть і кінні й піші гвардійці. Вона відбувається раз на рік у середині червня. Саме в цей день святкують день народження британського монарха.

Але неважливо чи так це насправді – це така традиція. Щороку саме на цю церемонію приїжджають подивитися понад 20 мільйонів туристів. Усе дійство триває кілька годин і вважається одним із наймасштабніших і найграндіозніших у країні.

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У кожного гвардійця є протокол дій. Якщо він мовчить – це не означає, що він не може залучити зброю.

Варто лише доторкнутися і пролунає перше попередження – "Відійти від Королівського вартового!". Друге попередження аналогічне. Третій раз, гвардієць направляє на порушника гвинтівку. Четвертий – робить попередження. П'ятий може бути фатальним.

У гвардійця є вибір: або затримати людину, або вистрілити (за умови, що порушник становить загрозу). У сучасній історії ще не повідомлялося про смерті від рук гвардійців, але затримання вже були й не раз.

А ще, коли гвардійці рухаються колоною, вони ніколи не змінюють траєкторію. Натомість заздалегідь попереджають: "Дорогу Королівській гвардії!". Якщо ви не встигнете відійти, вас просто затопчуть.

Дивіться відео: що сталось, коли чоловік не встиг відійти на шляху гвардії

Як стати гвардійцем

Стати гвардійцем дуже непросто. Туди не беруть простих вояк. До прикладу: крім патрулювання резиденцій королеви, вартових відправляють у різні відрядження.

Так, гвардійці брали участь у битві за Суецький канал, в операції з ліквідації Саддама Хусейна, воювали в Перській затоці, Афганістані, Іраку. Багато хто так і не повернувся.

Церемонії – це далеко не найскладніше, що є в їхній службі. Якщо під час патрулювань їм загрожують лише туристи, які можуть стати причиною штрафів, то на Близькому Сході спіймати можна не штраф у 750 фунтів, а кулю. Кожен гвардієць – це унікальний солдат і витончений інструмент в умілих руках командира.

З усім тим, кризових ситуацій і якоїсь загрози життю королеви ще не траплялося. Принаймні, станом на зараз.

. Єдиний раз, коли гвардійці дійсно прокололися – 1982-й рік. Тоді невідомий чоловік, пробрався в спальню королеви. На щастя, її вдалося звідти евакуювати. Голови полетіли з плечей – вартових, які це допустили, звільнили зі служби.

На їхній військовій кар'єрі після такого можна ставити хрест. Однак відтоді серйозних прецедентів не було. Та і схоже вже не буде, адже сучасні методи охорони навряд чи пропустять зловмисника.



Королівська гвардія – це остання лінія оборони королівської родини Британії / Скриншот із відео

Хай там як, а Королівська гвардія – це не просто формування. Це поєднання дисципліни, традицій та взірець для різних підрозділів британської армії. Вони існуватимуть стільки, скільки існуватиме монархія в країні.

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Ціною власного життя ці люди готові захистити будь-якого члена королівської родини. На щастя, сьогодні – ще жодному не довелося загинути за свою королеву.



Гвардія та королева / Фото toithichdoc.blogspot.com