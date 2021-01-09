Факельне горіння до 1 метра та розгерметизація: що відбувається на місці вибуху газу у Лубнах
Наразі триває ліквідація наслідків вибуху на газогоні у Лубнах на Полтавщині. За інформацією Оператора ГТС України, станом на 17:52 9 січня відключення населених пунктів від газопостачання не було.
Що відбувається на місці вибуху на газогоні на Полтавщині
Наразі на місці розгерметизації можна спостерігати факельне горіння. Його висота становить до 1 метра над землею. Про це повідомив пресцентр ДСНС України.
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До найближчого населеного пункту села Халепці – приблизно 10 кілометрів. Через розгерметизацію та горіння подачу газу на цю ділянку газопроводу довелося перекрити. Однак наразі відключених населених пунктів від газопостачання немає.
У ДСНС додають, що внаслідок вибуху ніхто не загинув, і ніхто не постраждав. На місці працювали 13 рятувальників і 3 одиниці техніки. І найближчим часом мають прибути ще 33 рятувальники та 6 одиниць техніки.
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Вибух на газопроводі на Полтавщині: коротко
- Інцидент трапився надвечір 9 січня. Мовиться про частину газогону Уренгой – Помари – Ужгород. Його обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз).
- Попередня причина – вибух стався через аварію на газогоні.
- У поліції заявили, що на місце події одразу ж вирушили правоохоронці та бригада ДСНС.
- Станом на 18:00 аварію локалізували. На місці події працюють ремонтні бригади.
- Після інциенту у Лубнигазі заявили про екстрені відключення газу. Мовиться про кілька населених пунктів Оржицького району. Усі вони є підключеними до газорозподільної станції "Вишневе".
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