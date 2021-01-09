Наразі триває ліквідація наслідків вибуху на газогоні у Лубнах на Полтавщині. За інформацією Оператора ГТС України, станом на 17:52 9 січня відключення населених пунктів від газопостачання не було.

Що відбувається на місці вибуху на газогоні на Полтавщині

Наразі на місці розгерметизації можна спостерігати факельне горіння. Його висота становить до 1 метра над землею. Про це повідомив пресцентр ДСНС України.

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До найближчого населеного пункту села Халепці – приблизно 10 кілометрів. Через розгерметизацію та горіння подачу газу на цю ділянку газопроводу довелося перекрити. Однак наразі відключених населених пунктів від газопостачання немає.

У ДСНС додають, що внаслідок вибуху ніхто не загинув, і ніхто не постраждав. На місці працювали 13 рятувальників і 3 одиниці техніки. І найближчим часом мають прибути ще 33 рятувальники та 6 одиниць техніки.

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Вибух на газопроводі на Полтавщині: коротко