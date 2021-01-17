В Україні у неділю,17 січня, забезпечений проїзд усіма дорогами державного значення. В областях де досі сніжить, рятувальники оперативно розчищають проїздні ділянки.

Щоб забезпечити комфортний та безпечний рух на дорогах державного значення, до роботи залучили 390 одиниць техніки та понад 500 людей. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

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Дорожне покриття на території більшості областей вже встигло висохнути. Частково засніжені дороги у таких областях:

Сумській;

Луганській;

Волинській;

Чернігівській;

Рівненській.

Що ще кажуть в "Укравтодорі"

Температура повітря на території України коливається від -10 до -13 градусів.

Найпрохолодніше на Сумщині. Там температура повітря опустилася до -27 градусів.

Упродовж дня сніжило у Закарпатській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що у наступні декілька днів заметілі в Україні вщухнуть. Однак морози не слабшатимуть.