Головним підсумком своєї роботи на посаді директора НАБУ Артем Ситник вважає наближення до збереження та функціонування антикорупційної системи. Керівником Бюро Ситнику залишилося працювати ще щонайменше 1,5 роки. А очолив він його у квітні 2015-го.

Ситник про підсумки своєї роботи

Як зауважив очільник НАБУ, нинішні атаки на нього та бюро власне є пов'язаними з тим, що антикорупційну систему в Україні створили. Про це Ситник розповів у коментарі "Новому времени".

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"На жаль, ми дуже багато часу витратили на дискусію щодо створення Антикорупційного суду. Моя мета – це швидка та недеструктивна зміна керівництва Антикорупційного бюро. Функціонуюча система антикорупційних органів продовжує лякати політичний…" – підкреслив він.

Директор НАБУ додав, якби були внутрішні загрози розвалу антикорупційної системи, то, мабуть, не було б неодноразових рішень Конституційного суду.

Зараз найбільша загроза – це якраз перспективи винесення Конституційним судом рішення щодо ліквідації ВАКС. Якщо це відбудеться – це фактично зупинення всього процесу, який відбувався за останні шість років,

– констатував Ситник.