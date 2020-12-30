Що вдалося зробити Ситнику на чолі НАБУ та які існують загрози антикорупційній системі
Головним підсумком своєї роботи на посаді директора НАБУ Артем Ситник вважає наближення до збереження та функціонування антикорупційної системи. Керівником Бюро Ситнику залишилося працювати ще щонайменше 1,5 роки. А очолив він його у квітні 2015-го.
Ситник про підсумки своєї роботи
Як зауважив очільник НАБУ, нинішні атаки на нього та бюро власне є пов'язаними з тим, що антикорупційну систему в Україні створили. Про це Ситник розповів у коментарі "Новому времени".
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"На жаль, ми дуже багато часу витратили на дискусію щодо створення Антикорупційного суду. Моя мета – це швидка та недеструктивна зміна керівництва Антикорупційного бюро. Функціонуюча система антикорупційних органів продовжує лякати політичний…" – підкреслив він.
Директор НАБУ додав, якби були внутрішні загрози розвалу антикорупційної системи, то, мабуть, не було б неодноразових рішень Конституційного суду.
Зараз найбільша загроза – це якраз перспективи винесення Конституційним судом рішення щодо ліквідації ВАКС. Якщо це відбудеться – це фактично зупинення всього процесу, який відбувався за останні шість років,
– констатував Ситник.
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