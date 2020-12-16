Кабмін 16 грудня вніс зміни до постанови, яка регламентує ефективне використання державних коштів. Зокрема, тепер пріоритетами для держфінансуванням буде охорона державних об'єктів та відрядження чиновників.

Чиновникам пріоритетно фінансуватимуть відрядження не лише у країни світу, але й по Україні. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє 24 канал.

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Пріоритетне фінансування отримають люди, яких у відрядження спрямовують такі відомства:

Офіс Президента

Апарат Верховної Ради;

Секретаріат Кабміну.

Окрім того, право поширюється на людей, які перебувають у складі делегацій на чолі з президентом, головою спікером, прем'єр-міністром, віцепрем'єр-міністрами, міністрами.

Також пріоритетне фінансування виділять на оплату товарів, робіт та послуг для державних об'єктів охорони.