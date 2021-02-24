Вказівка США та конфлікт олігархів: що українці думають про санкції проти Медведчука

24 лютого 2021 , 12:35
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Джерело:

"Рейтинг"

Понад 50% українців вважають, що санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко ввели через проросійську діяльність подружжя.

Водночас деякі громадяни України переконані: санкції – це лише черговий вияв "розбірок між олігархами".

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Причини санкцій проти Медведчука

За даними досліджень соціологічної групи "Рейтинг", українці виділяють 5 можливих причин санкцій проти Медведчука та Марченко.

  • 52% українців вважають, що санкції проти подружжя вели через проросійську діяльність;
  • 30% опитуваних стверджують, що санкції – це "розбірки між олігархами";
  • 16% українців заявили, що санкції – спроба повернути у власність держави трубопровід;
  • 13% опитуваних переконані, що санкції – вказівка з боку США;
  • 10% українців заявили, що санкції – тиск на опозицію.
Зауважте! Опитування "Рейтинг" проводив упродовж 22 – 23 лютого на території усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь в опитуванні взяли 2500 людей. Статистична похибка – не більше 2%.

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