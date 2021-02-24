Вказівка США та конфлікт олігархів: що українці думають про санкції проти Медведчука

Понад 50% українців вважають, що санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко ввели через проросійську діяльність подружжя.
Водночас деякі громадяни України переконані: санкції – це лише черговий вияв "розбірок між олігархами".
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Причини санкцій проти Медведчука
За даними досліджень соціологічної групи "Рейтинг", українці виділяють 5 можливих причин санкцій проти Медведчука та Марченко.
Зауважте!
- 52% українців вважають, що санкції проти подружжя вели через проросійську діяльність;
- 30% опитуваних стверджують, що санкції – це "розбірки між олігархами";
- 16% українців заявили, що санкції – спроба повернути у власність держави трубопровід;
- 13% опитуваних переконані, що санкції – вказівка з боку США;
- 10% українців заявили, що санкції – тиск на опозицію.
Опитування "Рейтинг" проводив упродовж 22 – 23 лютого на території усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь в опитуванні взяли 2500 людей. Статистична похибка – не більше 2%.