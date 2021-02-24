Вказівка США та конфлікт олігархів: що українці думають про санкції проти Медведчука
Понад 50% українців вважають, що санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко ввели через проросійську діяльність подружжя.
Джерело:"Рейтинг"
Водночас деякі громадяни України переконані: санкції – це лише черговий вияв "розбірок між олігархами".
Актуально Не думаю, що буде якась швидка реакція Росії, – Кулеба про санкції проти Медведчука
Причини санкцій проти Медведчука
За даними досліджень соціологічної групи "Рейтинг", українці виділяють 5 можливих причин санкцій проти Медведчука та Марченко.
- 52% українців вважають, що санкції проти подружжя вели через проросійську діяльність;
- 30% опитуваних стверджують, що санкції – це "розбірки між олігархами";
- 16% українців заявили, що санкції – спроба повернути у власність держави трубопровід;
- 13% опитуваних переконані, що санкції – вказівка з боку США;
- 10% українців заявили, що санкції – тиск на опозицію.
Санкції проти Медведчука: що відомо
- 19 лютого Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти 8 людей, яких підозрюють у фінансуванні тероризму. Серед них – Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Термін санкцій – 3 роки.
- Відповідно до рішення РНБО, Україна повертає частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. Її ще у 2017 році привласнило оточення Медведчука.
- 20 лютого указ про санкції підписав президент Володимир Зеленський.
- Оксана Марченко відреагувала на санкції тим, що вступила до партії "Опозиційна платформа – За життя".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter