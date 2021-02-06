Перетин держкордону й 6 тисяч військових: цікаві деталі про Rapid Trident-2021

Одні з найпотужніших в Україні військових навчань Rapid Trident у 2021 році пройдуть лише у вересні, та активна підготовка до них вже триває. Наразі розглядається можливість участі в навчаннях 6 тисяч військових з 15 різних держав.

Таким чином цьогорічні військові навчання стануть наймасштабнішими за увесь час. Як і минулого року, навчання проходитимуть на території двох держав – України й Польщі, а на учасників чекає багато нововведень.

Як це було раніше Rapid Trident – 2020: як відбуваються військові навчання на Львівщині – фото, відео

У ході навчань військове командування України планує оцінити здібності одразу 6 підрозділів Збройних сил. Вони зможуть пройти курс оцінювачів НАТО, до якого будуть залучені інструктори Альянсу.

Особливості навчань 2021 року

Передовсім слід зазначити, що вперше в історії Rapid Trident відбудуться батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Та це ще не найцікавіше, що чекає учасників.

Організатори навчань планують справжній перетин державного кордону. Щоправда, поки що лише безпілотниками, які злітатимуть у Польщі, перетинатимуть кордон і виконуватимуть "бойові" завдання.

Ще однією цікавинкою навчань будуть спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130.



Американський транспортний літак C-130 / Фото StrategyPage

Коротко про навчання Rapid Trident