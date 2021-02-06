Перетин держкордону й 6 тисяч військових: цікаві деталі про Rapid Trident-2021
Одні з найпотужніших в Україні військових навчань Rapid Trident у 2021 році пройдуть лише у вересні, та активна підготовка до них вже триває. Наразі розглядається можливість участі в навчаннях 6 тисяч військових з 15 різних держав.
Джерело:АрміяInform
Таким чином цьогорічні військові навчання стануть наймасштабнішими за увесь час. Як і минулого року, навчання проходитимуть на території двох держав – України й Польщі, а на учасників чекає багато нововведень.
Як це було раніше Rapid Trident – 2020: як відбуваються військові навчання на Львівщині – фото, відео
У ході навчань військове командування України планує оцінити здібності одразу 6 підрозділів Збройних сил. Вони зможуть пройти курс оцінювачів НАТО, до якого будуть залучені інструктори Альянсу.
Особливості навчань 2021 року
Передовсім слід зазначити, що вперше в історії Rapid Trident відбудуться батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Та це ще не найцікавіше, що чекає учасників.
Організатори навчань планують справжній перетин державного кордону. Щоправда, поки що лише безпілотниками, які злітатимуть у Польщі, перетинатимуть кордон і виконуватимуть "бойові" завдання.
Ще однією цікавинкою навчань будуть спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130.
Американський транспортний літак C-130 / Фото StrategyPage
Коротко про навчання Rapid Trident
- Це одні з наймасштабніших військових навчань, які проводить Україна. Традиційно вони проходили на Яворівському полігоні у Львівській області, але у 2020 році вийшли за межі нашої держави – частина навчань проходила в Польщі.
- Традиційно, крім України, участь у навчаннях беруть понад десяток членів НАТО, серед яких США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Польща, Туреччина й інші.
- Зазвичай кількість військових – учасників змагань коливалася між 1 та 2 тисячами, але у 2020 році участь у навчаннях вже взяли майже 4 тисячі бійців з різних держав.
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