У Кабміні знов заговорили про "зелені облігації". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив колег опрацювати питання виготовлення і розповсюдження "зелених бондів". Це дасть можливість погасити заборгованість перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.

Шмигаль знову підняв на розгляд тему "зелених облігацій". Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Кабміну 20 січня, повідомляє 24 Канал.

До теми Українська енергетика повинна отримати правила гри, засновані на повазі, – ОП

Шмигаль попросив Міненерго, Мінекономіки та Мінфін опрацювати питання щодо можливого випуску та розміщення "зелених облігацій".

Багато рішень потрібно приймати комплексно і дуже часто простих рішень немає. Потрібно шукати збалансовані механізми – це стосується і питання зеленої енергетики,

– зазначив Шмигаль.