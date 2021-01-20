Випуск "зелених облігацій": в уряді придумали, як погасити борги перед виробниками енергії
У Кабміні знов заговорили про "зелені облігації". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив колег опрацювати питання виготовлення і розповсюдження "зелених бондів". Це дасть можливість погасити заборгованість перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.
Шмигаль знову підняв на розгляд тему "зелених облігацій". Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Кабміну 20 січня, повідомляє 24 Канал.
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Шмигаль попросив Міненерго, Мінекономіки та Мінфін опрацювати питання щодо можливого випуску та розміщення "зелених облігацій".
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