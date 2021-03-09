"Шістка Деркача": що відомо про спецоперацію Козака, Портнова та Шарія
Міністерство фінансів США ввело санкції для низки українських політиків за втручання у вибори американського президента. В інформаційній спецоперації брали участь українські громадяни, які фактично діють в інтересах Росії.
Джерело:InformNapalm на 24 каналі
Мовиться про осіб, причетних до оприлюднення, легалізації і поширення "плівок Деркача". На них нібито Джо Байден і Петро Порошенко обговорюють низку питань української політики та порушують тему компанії Burisma.
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Хто причетний до спецоперації
Під санкції за участь в спецоперації "плівки Деркача" потрапили:
- народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський;
- ексдепутат Олександр Онищенко;
- колишній прокурор Костянтин Кулик;
- колишній співробітник посольства США в Україні Андрій Теліженко;
- менеджери Андрія Деркача, що керують його медійними активами.
Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm брала активну участь у проведенні OSINT-розслідування, в якому зібрали докази того, що "плівки Деркача" – це російська інформаційна спецоперація по втручанню у вибори президента США 2020 року.
В спецоперації брали участь низка осіб. Мовиться про організовану групу проросійських телеведучих, топових блогерів, політиків і власників ЗМІ, які є формально українськими громадянами, але фактично діють в інтересах Росії.
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Їхні узгоджені дії щодо оприлюднення, легалізації та винесення в топові теми світових новин "плівок Деркача" і є інформаційною спецоперацією.
Заяви на підтримку Трампа шляхом оголошення підрахунку голосів нечесним і неправдивим підкреслюють їхню системну дезінформаційну роботу та її справжню мету: дестабілізацію ситуації у США, яка вже забрала життя американських громадян.
Деталі спецоперації
Кампанія велася з явним розрахунком на 2 основні цільові аудиторії.
- Українська влада, яку прямо закликали розпочати слідство за мотивами "плівок Байдена". Таке слідство мало знизити рейтинг одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року.
- Громадяни США, які повинні були отримати негативні меседжі про кандидата й не проголосувати на нього на виборах.
До орієнтовного списку ключових осіб, причетних до легалізації та поширення "плівок Деркача", належать:
- проросійський політик і блогер Анатолій Шарій;
- номінальний власник активів Віктора Медведчука Тарас Козак;
- дружина Віктора Медведчука і номінальна власниця його активів Оксана Марченко;
- колишній перший заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов;
- український олігарх Ігор Коломойський;
- телеведучий проросійських телеканалів Назар Діордіца (телевізійний псевдонім – Макс Назаров).
► Анатолій Шарій
Шарій Анатолій Анатолійович – проросійський топовий блогер, постійний спікер в ефірі вищевказаних проросійських каналів. Він мешкає в Іспанії. Один з головних спікерів на тему "плівок Деркача", систематично просував інформацію про їхню справжність.
У цьому списку він зазначений першим, тому що його контент на YouTube транслюється на російськомовну аудиторію в самих США, причому країною реєстрації ютуб-каналу заявлені Нідерланди.
У такий спосіб, на відміну від більшості інших учасників списку, він намагався вплинути на вибори в США не опосередковано, а безпосередньо. Після оприлюднення записів, Шарій першим заявив, що голос "однозначно належить Петру Порошенку".
Те, що ми почули, – це жахливо, повне зовнішнє управління країною. Ми почули речі, які повністю підпадають під поняття "державна зрада". Це голос Петра Порошенка, записи реальні,
– заявив Шарій.
Анатолій Шарій просував "плівки Деркача" не тільки в ефірах каналів, де виступав гостьовим експертом, а й на своєму особистому каналі на YouTube. Також він активно висвітлював вихід другої частини у червні.
Реакція Шарія на результати виборів
Вже після голосування на президентських виборах в США, 8 листопада, Анатолій Шарій записав ще один відеоблог, де прямо стверджував, що вибори сфальсифіковані на користь Байдена.
Анатолій Шарій, скандальний блогер / Фото Liga.Net
Анатолій Шарій не просто систематично і наполегливо поширював дезінформацію, яка могла вплинути на результат президентських виборів в США. Він ще й, за його ж визнанням, координувався з невідомими особами в США.
Це підтверджується, зокрема, його найпершим роликом на тему Burisma, який вийшов ще за рік до виборів, де він просуває меседжі й кадри не найпопулярнішого каналу One America News. Люди "зовні" США не надали б йому такий глибоко внутрішній контент.
► Тарас Козак
Наступний фігурант – Козак Тарас Романович, нардеп, номінальний власник активів Віктора Медведчука, зокрема, 3 проросійських каналів, на які президент Зеленський вже наклав економічні санкції. Через ці канали активно поширювалася інформація про "плівки Деркача".
Телеканали 112, NewsOne і Zik транслювали її в прямому ефірі для всієї своєї аудиторії. Відео в YouTube подивилися понад 700 тисяч користувачів. Інформація подавалася не як суперечлива, а як правдива і достовірна.
Тараса Козака вважають правою рукою Віктора Медведчука / Фото Liga.Net
В ефірах зазначених каналів почалася злагоджена кампанія по наданню правдоподібності цим плівкам. Переважна більшість гостьових експертів підкреслювали, що не сумніваються в правдивості і автентичності записів, тим самим створюючи таке ж враження у глядачів.
Сукупність їхніх висловлювань дозволяє зробити висновок, що всі 3 канали мали єдину узгоджену комунікаційну політику з надання правдоподібності дезінформаційній операції "плівки Деркача".
Відповідно, до формування цієї єдиної політики був безпосередньо причетний загальний власник телеканалів – Тарас Козак і їхній фактичний власник Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.
► Андрій Портнов
Портнов Андрій Володимирович – колишній перший заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, постійний спікер низки проросійських каналів.
Він брав активну участь в легалізації "плівок Деркача" та їх фіксації як речового доказу. Портнов коментував їх уже як факт і привід для слідчих дій щодо попереднього президента Порошенка.
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При цьому, він відкрито оприлюднив алгоритм щодо притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності за звинуваченням у державній зраді. У Портнова цілком вистачило б ресурсу у владі просунути цей алгоритм хоч частково.
Його адвоката і молодшого партнера Олега Татарова через 2 місяці після оприлюднення плівок призначили заступником глави Офісу Президента у взаємодії з правоохоронними органами.
Андрій Портнов працював в адміністрації Віктора Януковича / Фото Liga.Net
Андрій Портнов публічно готував правовий алгоритм для роботи українських правоохоронних органів, в результаті якої "плівки Деркача" були б легалізовані як речовий доказ. Він користувався привілейованим становищем "топового спікера" на проросійських каналах.
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