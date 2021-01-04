Може бути підробленим і сфальсифікованим, – адвокат про запис щодо вбивства Шеремета
Захист підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета почав ознайомлюватися з матеріалами розслідування про плани КДБ Білорусі ліквідувати журналіста ще у 2012 році. Щоб скористатися ними, потрібно спершу визначити правдивість аудіозапису.
Якщо в оприлюдненому аудіозаписі знайдуть "щось дійсно корисне", то це буде використано для напрацювання лінії захисту. Однак насамперед його "мають використовувати та розробляти правоохоронні органи". Про це заявив адвокат обвинувачених Станіслав Кулик, повідомляє Суспільне.
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Чому потрібен оригінал запису
Кулик зазначив, що наразі він не мав змоги подивитися запис і детально проаналізувати його. Тому він ще не знає, чи буде використовувати запис у лінії захисту.
В будь-якому разі, якщо дійсно такий факт був, то для того, щоб щось використовувати, треба дістати оригінал цього запису, тому що в наш вік інформації все може бути підроблене і сфальсифіковане,
– сказав він.
Адвокат додав, що спершу слід проаналізувати правдивість аудіозапису, підтвердити ідентифікацію записаних осіб. Лише після цього він може бути використаний правоохоронцями чи судом.
Вбивство Павла Шеремета: нові деталі справи
- Незалежне видання EUobserver 4 січня 2021 року оприлюднило розслідування про ймовірну причетність Олександра Лукашенка до вбивства журналіста.
- Воно ґрунтується на записі, який було зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.
- Із записів стало відомо, що Зайцев обговорював вбивство Павла Шеремета, який в той час проживав в Росії, а також встановив стеження за ним в Москві. Зокрема, пропонувалося підірвати журналіста, аби "ні рук, ні ніг не зібрали".
- Після публікації цього аудіо у Нацполіції повідомили, що вони отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Також правоохоронцям стало відомо, хто є можливим замовником вбивства.
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