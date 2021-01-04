Захист підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета почав ознайомлюватися з матеріалами розслідування про плани КДБ Білорусі ліквідувати журналіста ще у 2012 році. Щоб скористатися ними, потрібно спершу визначити правдивість аудіозапису.

Якщо в оприлюдненому аудіозаписі знайдуть "щось дійсно корисне", то це буде використано для напрацювання лінії захисту. Однак насамперед його "мають використовувати та розробляти правоохоронні органи". Про це заявив адвокат обвинувачених Станіслав Кулик, повідомляє Суспільне.

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Чому потрібен оригінал запису

Кулик зазначив, що наразі він не мав змоги подивитися запис і детально проаналізувати його. Тому він ще не знає, чи буде використовувати запис у лінії захисту.

В будь-якому разі, якщо дійсно такий факт був, то для того, щоб щось використовувати, треба дістати оригінал цього запису, тому що в наш вік інформації все може бути підроблене і сфальсифіковане,

– сказав він.

Адвокат додав, що спершу слід проаналізувати правдивість аудіозапису, підтвердити ідентифікацію записаних осіб. Лише після цього він може бути використаний правоохоронцями чи судом.

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