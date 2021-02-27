Цілковита інтеграція у європейський енергетичний ринок – такою може бути відповідь України, якщо газопровід "Північний потік-2" раптом добудують. Таку думку висловила українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Під час віртуальної дискусії "Чи є Північний потік-2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів" журналісти запитали у міністерки, як може Україна запобігти повторенню історії з численними газовими війнами, які Росія неодноразово розв'язувала як проти України, так і проти Європи.

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Як бути Україні, якщо "Північний потік-2" добудують

Стефанішина запевнила, що "Росія не має жодних інструментів, аби завдати шкоди нашій енергетичній безпеці". Та водночас віцепрем'єрка та міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції переконана, що завершення "Північного потоку-2" "підірве таку безпеку".

Відповіддю на це може бути наша інтеграція в європейський ринок та формування єдиного простору для конкуренції, для того, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу,

– заявила Ольга Стефанішина.

З цієї позиції, запевнила міністерка, серед іншого й вестимуться переговори про новий контракт з "Газпромом" (мовиться про те, аби документ базувався повністю на законодавстві Євросоюзу).

Чи має Україна досвід успішного газового протистояння Росії

Безумовно, так. Стефанішина нагадала, що Росія у минулому неодноразово й доволі радикально діяла проти України на енергоринку. Наприклад, намагалася зменшити постачання газу, щоб українці та європейці відчули його нестачу.

На всі такі спроби Україна відповідала успішно. Зокрема, уже у 2014 – 2015 роках Київ мав угоди про реверсне постачання газу зі Словаччиною, Польщею та іншими країнами.

Коли Росія переходила до радикальних дій, ми дотримувалися наших зобов’язань і залишалися надійним постачальником газу як до Європи, так і по Україні. Тож ані українці, ані громадяни ЄС не відчули цих радикальних кроків Російської Федерації,

– запевнила віцепрем'єрка.

Не дивно, що Україна і ЄС вже оновили додатки з енергетики в Угоді про асоціацію. Тепер сторони мають зобов'язання формувати спільний ринок газу та електроенергії. Це й назвала Стефанішина "найкращим запобіжником" проти дій Росії.