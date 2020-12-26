Черкаські рятувальники перевірили, за який час може згоріти ялинка. Задля експерименту сосну встановили на подвір'ї, а прикраси принесли з дому. Фахівці хотіли зробити все максимально реалістично.

Такі ялинки, яку поставили рятувальники, є в більшості українських домівок. Однак про те, що вони будь-якої миті можуть перетворитися на джерело небезпеки – мало хто замислюється, повідомляє 24 канал.

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Навіть маленької іскри достатньо, аби за кілька секунд спалахнула гілка, а потім запалало й усе дерево.

Вогонь шириться за лічені секунди. Пластик на гірляндах плавиться, іграшки падають додолу і догорають там. Якби усе це відбувалося у квартирі – за хвилину зайнялися б домашні речі, а за 6 – вигоріла б уся кімната.

Що робити у разі загоряння ялинки

Рятувальники пояснили, що реагувати треба миттєво.

Насамперед необхідно скинути ялинку на землю і накинути вологу ганчірку.

Штучну ялинку не можна гасити водою, а живу – необхідно.

Обов'язково перед тим, як гасити водою, треба відключити гірлянди від електромережі, щоб не сталося ураження струмом.

За словами рятувальників, у разі пожежі до їхнього приїзду необхідно зачинити у кімнаті вікна і двері, аби завадити надходженню кисню – так можна уникнути поширення вогню.

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Як правильно ставити ялинку

Встановлювати ялинку пожежники порадили щонайменше за метр від стін та предметів у кімнаті. Перед тим, як прикрашати дерево – варто перевірити всі гірлянди й уникати прикрас, які легко загоряються.

Якщо штучна ялинка виготовлена з горючих матеріалів, які не сертифіковані, вона може під час горіння виділяти шкідливі речовини. Ними людина може отруїтися,

– сказав інспектор Держслуби з надзвичайних ситуацій Черкащини Ярослав Станько.

Причини такої пожежі

Головний фахівець відділу реагування НС Максим Пилипась розповів, що найчастіше загоряння ялинки трапляється саме через людський фактор.

Необережність, використання бенгальських вогнів і феєрверків, також порушення правил порушення безпеки, електрозамкнення різних електричних приладів,

– запевнив Пилипась.

Феєрверки в Україні заборонені ще з початку війни на Сході. Запалювати бенгальські вогні можна, однак лише на вулиці. На перший погляд вони безпечні, але насправді кожна іскринка має температуру 1000 – 1200 градусів.

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