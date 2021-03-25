Що робити із протестувальниками, які на акції через Стерненка розмалювали стіни ОП: опитування
Акція на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка 20 березня вийшла з-під контролю. Деякі прихильники хлопця розпочали нищити будівлю Офісу Президента.
Джерело:24 канал
В Офісі Президента підрахували, що збитки від таких дій активістів становлять 2 мільйони гривень.
Читайте також Ще двом учасникам акції під ОП вручили підозри: у чому їх звинувачують
Що відбувалося на Банковій 20 березня
- Прихильники Стерненка зібралися під ОП о 19:00. Мирний протест переріс у погром. Активісти розбили вікно будівлі та обмалювали її фарбами. Крім того, вони запускали феєрверки.
- Поліція не втручалася у дії протестувальників. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, активісти тільки й чекали, коли правоохоронці підійдуть, аби виникли сутички. Чиновник наголосив, що протестувальники "жадали крові".
- Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.
- Крім того, бійця "Азову" Євгена Строканя відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter