Залізничний транспорт вважають одним із найбезпечніших способів пересування. Проте, через низку обставин, від нещасних випадків не застраховані пасажири й цього виду транспорту. Одна з таких жахливих катастроф трапилася на японській залізниці.

Тоді трагедія за мить забрала життя понад сотні пасажирів. Детальніше про аварію пасажирського потяга в Амагасакі – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Серйозне порушення

Швидкісний експрес-поїзд 5418М компанії "Західно-Японська залізниця" 25 квітня 2005 року прямував за своїм звичним курсом. Поїздом керував Рюдзіро Такамі – молодий машиніст, якому щойно виповнилося 23 роки. В минулому хлопець вже встиг виділитися перед керівництвом певними порушеннями під час виконання службових обов'язків.

За 10 місяців до того Такамі проїхав зайві 100 метрів під час зупинки на одній зі станцій. Відповідно до внутрішніх правил компанії, це було серйозним порушенням, адже залізничний транспорт повинен строго дотримуватися плану прибуття та відправлення. Час курсування потягів розрахований до секунди, тож будь-яка, навіть найкоротша затримка, може зрушити весь розклад.

Штраф та курси перепідготовки

Коли ж Такамі проїхав зупинку, йому довелося здавати назад, через що був змушений оплатити серйозний штраф. Проте це було не найстрашнішим покаранням. Окрім фінансового стягнення машиніста відправили на так звані курси перепідготовки. Очікувати на повторний інструктаж щодо роботи на цих курсах було не варто.



Аварія поїзда в Амагасакі / Фото Independent lens

Замість цього група штрафників займалася брудною роботою. Впродовж місяця їм доводилося:

полоти бур'ян;

стригти траву;

прибирати;

писати довгі пояснювальні під супровід постійних образ від керівників.

Такі методи покарання ламали психіку всім, хто там опинявся. Відтак випускники цих курсів надалі страшенно боялися під час роботи припуститися помилки.

Такамі дав маху

На жаль, 25 квітня Такамі все-таки дав маху. О 8:53 ранку машиніст проїхав на червоний сигнал світлофора, через що спрацювала автоматична система зупинки потяга. Внаслідок цього поїзд збився з графіку на 15 секунд. Це вважалося серйозним порушенням, яке грозило Такамі повторним відвідуванням жахливих курсів перепідготовки.

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Поспішаючи наздогнати розклад і виправити ситуацію, машиніст знову не встиг вчасно загальмувати на наступній станції і проїхав зайві 40 метрів. Йому довелося увімкнути задній хід, що тільки збільшило час затримки до 1,5 хвилини. Згідно зі свідченнями кондуктора, хлопець відразу зателефонував йому і попросив не доповідати керівництву про цей інцидент.

Такамі не на жарт боявся покарання. Проте своє незадоволення кондуктору почали висловлювати й пасажири, оскільки через затримку вони не встигали на пересадку в інші поїзди, графік яких також був дуже щільним.

Несподівана трагедія

Тоді машиніст вирішив все-таки спробувати скоротити час відставання шляхом збільшення швидкості. Трагедія відбулася всього за 4 хвилини після останньої зупинки. Машиніст втратив контроль над ситуацією на ділянці дороги, де радіус повороту становив 304 метри. Допустима швидкість тут сягала 70 кілометрів на годину, а Такамі встиг розігнатися до 116 кілометрів на годину.



Трагедія в Амагасакі / Скриншот з відео

Згодом пасажири цього поїзда стверджували, що побачили, наскільки швидко рухається поїзд, а машиніст навіть не намагався загальмувати.

Увімкнув гальма запізно

Насправді ж Такамі увімкнув гальма, проте занадто пізно. Окрім того, під страхом покарання, яке було сильнішим від страху смерті, він застосував лише робочі гальма, замість аварійних. Так він позбавив себе та пасажирів останнього шансу запобігти трагедії і вижити.

Експрес вилетів із залізничних шляхів і врізався в будівлю багатоярусного автоматичного паркінгу, який розташовувався на першому поверсі житлового будинку. У той момент в семи вагонах поїзда було понад 700 пасажирів. Загинуло 107 людей, серед них і сам машиніст.

Уникнення повторної трагедії

З метою уникнення повторення трагедії Міністерство транспорту Японії зобов'язало всі залізничні компанії обладнати транспорт автоматичною системою гальмування на поворотах. Окрім того, встановили чіткі обмеження щодо швидкості залізничного транспорту.



Трагедія в Амагасакі / С

Після вивчення низки обставин, які призвели до катастрофи, уряд Японії поставив вимогу керівництву компанії "Західно-Японська залізниця" переглянути свої програми курсів перепідготовки працівників. Декілька керівників компанії, щоб уникнути покарання, врешті подали у відставку.

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Розслідування трагедії закінчилося у 2008 році. Суд визнав, що аварію було неможливо передбачити. Катастрофа в Амагасакі стала для японської залізниці однією з найбільших за кількістю жертв. Масштабніша катастрофа у цій сфері була у 1963 році, коли в районі станції Цурумі внаслідок зіткнення двох поїздів загинули 162 людини.