Парламентарі направили у профільний комітет на повторне перше читання законопроєкт "Про конституційну процедуру". Він має сприяти розв'язанню конституційної кризи в Україні.

Джерело: 24 канал

Говорити про якісь суттєві зауваження депутатів до проєкту закону – важко. Про це в ефірі сказав представник президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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Справу необхідно доопрацювати

За його словами, після скандального рішення КСУ, представники майже всіх політичних сил заявляли, що:

необхідно доопрацювати процедуру розгляду справи КСУ;

унормувати його діяльність до Конституції.

"Конституція України вимагає, щоб діяльність органів державної влади, до яких відноситься КСУ, була врегульованою на рівні закону. Тобто КСУ має керуватись у своїй діяльності законом", – сказав Веніславський.

Всупереч вимогам

Однак всупереч цим конституційним вимогам, як він зазначив, суд користується у своїй діяльності регламентом, який затверджений власною постановою. Проблема полягає в тому, що в цьому регламенті КСУ врегулював ті відносини, яких немає у законі.

Він вийшов за законодавчі межі і сам собі розширив повноваження у деяких аспектах. Це наслідок великих політичних маніпуляцій. У статусі КВО зацікавлені ті суб'єкти, які використовують КСУ для розв'язання своїх бізнесових, корпоративних, політичних інтересів,

– зауважив Веніславський.

Кому це потрібно

Зокрема багато рішень КСУ ухвалювали з допомогою політичних сил, які пов'язані з Коломойським. Він розглядає суд як спосіб досягнення своїх політичних та економічних інтересів.

Водночас "Опозиційна платформа – За життя" має іншу мету. Вона використовує можливість звернення до КСУ, щоб тиснути на чинну владу, яку представляє "Слуга народу".

На думку Веніславського є й такі політичні сили, які нібито підтримують ідею, але чіпляються за якісь дрібні норми, які, на їхню думку, мають бути виправлені. Він відзначив: "Надіюсь, найближчим часом робоча група допрацює цей законопроєкт".

Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу