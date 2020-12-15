Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні. Канцелярія тамтешнього прокурора завершила попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі.

Очільниця правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук запевнила, що це дуже важливе рішення для України. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Що означає новий звіт для України

За процедурою це означає, що етап попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду закінчився. Тепер суд бачить для себе можливість втрутитися у ситуацію. Тому зараз прокурор Міжнародного кримінального суду звертається до суддів із проханням отримати дозвіл на проведення повноцінного розслідування.

Це означатиме, що Міжнародний кримінальний суд не просто прийматиме матеріали, як робив до цього, від генеральної прокуратури, від українських правозахисних організацій, від інших установ або ініціативних груп,

– зазначила Матвійчук.

МКС самостійно ухвалюватиме рішення

Тепер він проводитиме розслідування самостійно:

збирати, аналізувати докази;

вислуховувати та документувати свідчення;

видавати ордери на арешт;

відкривати в Україні польові офіси.

Як пояснити позицію Росії

За словами експертки, є така думка, що оскільки Росія відмовилася ратифікувати Римський статут і відкликала підпис кілька років тому, то жоден Міжнародний кримінальний суд не має права притягати до відповідальності громадян Росії. Але насправді це неправда.

"В цьому можна легко переконатися, відкривши текст статуту. МКС розслідує злочини, вчинені на території України. Під територією України розуміє та окуповані території (Крим та Донбас). І, незалежно від громадянства, якщо люди вчиняли ці злочини на території України та їхня вина доведена, то МКС притягне їх до відповідальності", – також сказала Матвійчук.

Можливість притягнути до відповідальності Путіна

Вона зауважила, що МКС – це чи не єдина можливість притягнути до відповідальності президента Росії Володимира Путіна і його поплічників за ті злочини, які вони вчиняли на території України.

Росія – не є членом Міжнародного кримінального суду і вона не може проголосувати за обрання, затвердження бюджетів, за ухвалення будь-яких рішень.

"На жаль, Україна теж не може це робити. Адже вона досі не ратифікувала Кримський статус і перебуває в дуже дивні правовій розтяжці. Бо з одного боку, ми маємо тільки обов'язки перед МКС. З іншого боку, не маємо жодних прав, яких могли б мати", – додала очільниця центру.