Дуже б хотілось, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, – Сенцов
Ексбранець Кремля Олег Сенцов заявив, що дуже хотілося б, щоб похорон Геннадія Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні.
Однак для цього потрібно ще багато похоронів. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Дуже б хотілось, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів,
– зауважив Сенцов.
Що відомо про похорон Кернеса
- Похорон Геннадія Кернеса відбувається 23 грудня у Харкові.
- Церемонія прощання розпочалася о 7 ранку. Відспівували Кернеса у Благовіщенському соборі.
- Попрощатися з Кернесом прийшли декілька тисяч людей.
- Однак на саму церемонію впустили тільки найближчих. Усі інші мали змогу дивитися трансляцію похорону на великому екрані.
- Відспівував політика Онуфрій – глава УПЦ МП (вона ж Російська православна церква в Україні).
- Від ранку рух у центрі Харкова перекрили. Деякий транспорт змінив свій маршрут.
- Згодом тіло політика перевезли до оперного театру. Там попрощатися з Кернесом могли усі охочі.
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