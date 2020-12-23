Ексбранець Кремля Олег Сенцов заявив, що дуже хотілося б, щоб похорон Геннадія Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні.

Однак для цього потрібно ще багато похоронів. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дуже б хотілось, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів,

– зауважив Сенцов.

Що відомо про похорон Кернеса