Понад половина українців очікують, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній. Крім того, 74% респондентів дивляться у новий рік з оптимізмом.

Про очікування жителів України щодо 2021 року свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Читайте також Криза триває: що очікує бізнес у 2021 році – опитування Що українці кажуть про 2021 рік Більш ніж половина опитаних (52%) очікують, що цей рік буде кращим, ніж попередній. Водночас 27% респондентів не чекають змін у новому році, а ще 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020. Найкращі очікування у молоді та жінок.

Яким буде 2021 рік за очікуваннями українців / Інфографіка "Рейтингу" Більшість українців (74%) дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, лише 18% – з песимізмом. Більш оптимістичними у своїх очікуваннях є жителі Києва, а також західних областей, молодь, виборці партій "Слуги народу", "За майбутнє", "Української стратегії", "Голосу".

Як українці дивляться у 2021 рік – з оптимізмом чи песимізмом / Інфографіка "Рейтингу" Що відомо про опитування? Його протягом 2 – 4 січня 2021 року проводила група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 2 500 людей віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.