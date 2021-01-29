"Запрошую в гості, обіймаю": що об'єднує Тимошенко та Єрмака

29 січня 2021 , 20:00
Читать новость на русском

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко ще рік тому, критикувала та звинувачувала партію "Слуг народу" у некомпетентності, журналісти застукали за досить милими, ба навіть дружніми, розмовами з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Його Тимошенко наполегливо кликала до себе у гості.

Підгорає: 24 канал

А в кінці ще й додала – "обіймаю". Щоправда, коли у листування втрутилися журналісти, лідерка БЮТ зайняла свою вже звичну оборонну позицію.

Увага Таємні та явні ознаки співпраці Тимошенко й Медведчука: що об'єднує політиків

Вона заявила, що буде використовувати всі можливості, щоби поміняти стратегію яка ведеться в державі. Саме так виглядає "справжня українська опозиція", але скоріш за все так виглядають "договорняки".


Листування Тимошенко з Єрмаком / Фото "Букви"


Тимошенко запрошувала Єрмака у гості / Фото "Букви"

А домовлятися вони можуть про що завгодно. Наприклад про призначення Вадима Івченка з "Батьківщини" на посаду голови аграрного комітету, в обмін на те що БЮТ підтримуватиме важливі для президентської партії голосування.

А що ж з нинішнім главою комітету Сольським? Його планують зняти. Ходять чутки, що вже навіть підписи почали збирати для цього. Та поки їх лише 16 штук.

Що помітили експерти

Та здається, це не єдина співпраця опозиції та провладної партії. Принаймні у цьому впевнені експерти, які порівняли президентський законопроєкт "Про народовладдя" з аналогічним документом від ОПЗЖ, який ті подавали кілька років тому, і дійшли висновку, що вони ідентичні.

Тобто, президента звинувачують у плагіаті? Та ще й не надто якісному, бо у тієї ж опозиції є дуже багато питань до документа. І поки Тимошенко з трибуни заявляє, що він не дієвий і нереалістичний, у "Голосі" стверджують, що готові його оскаржувати навіть у Конституційному Суді.

Але найцікавіше те, що сама опозиційна платформа за свій же (якщо вірити експертам) закон і не проголосувала. Та й законопроєкт, яким президент пропонував звільнити всіх суддів Конституційного Суду та почати набір нового складу КСУ, відкликали.

Він пролежав у Раді 3 місяці. Але його віддали на доопрацювання і нікому про це не сказали.

► Ще однією пропозицією Зеленського до нардепів було визнати рішення Конституційного суду про скасування декларування – нікчемним і таким, що не створює правових наслідків.

Втім, чи означає відкликання законопроєкту, що при мантіях лишиться той же склад КСУ на чолі з паном Тупицьким, чи те що тепер за судову реформу, нарешті, візьмуться в цілому – невідомо.


КСУ скасував е-декларування / Дані: КСУ / Інфографіка 24 каналу

Детальніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу .

Штрафи за воду, яка капає з кондиціонера

Відповідний законопроєкт вніс до Ради нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко. Він пропонує штрафувати власників кондиціонерів за те, що вода з них капає на голови перехожим, дахи чи фасади розташованих поруч будівель, дахи балконів і просто на вулицю, "створюючи при цьому ритмічний шум від капання".

Читайте про це більше У Раді пропонують штрафувати за кондиціонери, які капають на голови людям

Зазначається, що через конденсат, який крапає з кондиціонерів, "особи, чиї права та інтереси порушуються" часто скаржаться і в багатьох випадках такі справи доходять до судового розгляду. За воду, що крапає з кондиціонера будуть штрафувати від 1700 до 3400 гривень.

Цікаво, що у нас для цього є Державні будівельні норми й там чорним по білому написано, що заборонено виводити конденсат на фасади будівель для цього є зливова чи побутова каналізація, але при будівництві та установці на це ніхто не звертає уваги.