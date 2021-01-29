"Запрошую в гості, обіймаю": що об'єднує Тимошенко та Єрмака

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко ще рік тому, критикувала та звинувачувала партію "Слуг народу" у некомпетентності, журналісти застукали за досить милими, ба навіть дружніми, розмовами з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Його Тимошенко наполегливо кликала до себе у гості.

Підгорає: 24 канал

А в кінці ще й додала – "обіймаю". Щоправда, коли у листування втрутилися журналісти, лідерка БЮТ зайняла свою вже звичну оборонну позицію.

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Вона заявила, що буде використовувати всі можливості, щоби поміняти стратегію яка ведеться в державі. Саме так виглядає "справжня українська опозиція", але скоріш за все так виглядають "договорняки".



Листування Тимошенко з Єрмаком / Фото "Букви"



Тимошенко запрошувала Єрмака у гості / Фото "Букви"

А домовлятися вони можуть про що завгодно. Наприклад про призначення Вадима Івченка з "Батьківщини" на посаду голови аграрного комітету, в обмін на те що БЮТ підтримуватиме важливі для президентської партії голосування.

А що ж з нинішнім главою комітету Сольським? Його планують зняти. Ходять чутки, що вже навіть підписи почали збирати для цього. Та поки їх лише 16 штук.

Що помітили експерти

► Та здається, це не єдина співпраця опозиції та провладної партії. Принаймні у цьому впевнені експерти, які порівняли президентський законопроєкт "Про народовладдя" з аналогічним документом від ОПЗЖ, який ті подавали кілька років тому, і дійшли висновку, що вони ідентичні.

Тобто, президента звинувачують у плагіаті? Та ще й не надто якісному, бо у тієї ж опозиції є дуже багато питань до документа. І поки Тимошенко з трибуни заявляє, що він не дієвий і нереалістичний, у "Голосі" стверджують, що готові його оскаржувати навіть у Конституційному Суді.

Але найцікавіше те, що сама опозиційна платформа за свій же (якщо вірити експертам) закон і не проголосувала. Та й законопроєкт, яким президент пропонував звільнити всіх суддів Конституційного Суду та почати набір нового складу КСУ, відкликали.

Він пролежав у Раді 3 місяці. Але його віддали на доопрацювання і нікому про це не сказали.

► Ще однією пропозицією Зеленського до нардепів було визнати рішення Конституційного суду про скасування декларування – нікчемним і таким, що не створює правових наслідків.

Втім, чи означає відкликання законопроєкту, що при мантіях лишиться той же склад КСУ на чолі з паном Тупицьким, чи те що тепер за судову реформу, нарешті, візьмуться в цілому – невідомо.



КСУ скасував е-декларування / Дані: КСУ / Інфографіка 24 каналу

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скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування

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Штрафи за воду, яка капає з кондиціонера

Відповідний законопроєкт вніс до Ради нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко. Він пропонує штрафувати власників кондиціонерів за те, що вода з них капає на голови перехожим, дахи чи фасади розташованих поруч будівель, дахи балконів і просто на вулицю, "створюючи при цьому ритмічний шум від капання".

Читайте про це більше У Раді пропонують штрафувати за кондиціонери, які капають на голови людям

Зазначається, що через конденсат, який крапає з кондиціонерів, "особи, чиї права та інтереси порушуються" часто скаржаться і в багатьох випадках такі справи доходять до судового розгляду. За воду, що крапає з кондиціонера будуть штрафувати від 1700 до 3400 гривень.

що у нас для цього є Державні будівельні норми й там чорним по білому написано, що заборонено виводити конденсат на фасади будівель для цього є зливова чи побутова каналізація, але при будівництві та установці на це ніхто не звертає уваги.