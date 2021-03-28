Солдати мільярдера: хто об'єднав Семенченка з Коломойським – розслідування

Приватна військова компанія, пов'язана з екснардепом Семеном Семенченком, впродовж останніх років виконувала завдання в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського. Їх об'єднали декілька "товаришів".

У лютому 2021 року члени організації "Донкорп Україна", яку контролює Семен Семенченко, брали участь у стрілянині на столичному будмайданчику. Один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі.

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Стрілянина в Києві

Зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов'язаний Михайло Кіперман. Він – друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича офіційно є фірми "Де Резорт Девелопмент" та "Будівельне об'єднання "Мрія". За даними держреєстру, вони використовують ідентичний контактний номер із компанією Кіпермана "Смарт Студент".



Столична забудова пов'язана з другом Коломойського / Фото "Слідство.Інфо"

Водночас зв'язок "Де Резорт Девелопмент" із Кіперманом простежується через співвласника фірми – Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії "Оріон Сервіс", якою на той час володів товариш Коломойського.

"Центренерго" під охороною Семенченка

Члени структури Семенченка у 2020 році охороняли офіс "Центренерго", після того, як його вивезли у селище Козин під Києвом.

Тоді державну енергогенеруючу компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво. Пов'язані з бізнесменом компанії отримували найбільший зиск від співпраці з "Центренерго".

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За словами колишнього члена "Донкорп Україна" Євгена Сікори, державну компанію вони почали охороняти навесні 2020 року. Однак за інформацією Prozorro, офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року.

Силовики проти "донкорпівців"

"Донкорпівці" не пускали керівника Фонду держмайна на територію бази, тим самим блокуючи зміну менеджменту "Центренерго". Відтак для того, щоб туди потрапити, Дмитру Сенниченку довелося залучати силовиків.

Крім того, представники "Донкорп Україна" наприкінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти колишнього очільника установи Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.



Військовослужбовці влаштували протест під Нацбанком / Скриншот з відео "1+1"

Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Ігоря Коломойського. За словами ексучасника організації, у протестах брали участь й інші угрупування.

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