Президентка Молдови Майя Санду 12 січня зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Очільник уряду подякував Санду за підтримку українського суверенітету.

За словами Шмигаля, Україні та Молдові вкрай важливо відновити позитивну динаміку двосторонньої співпраці. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

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Санду наголосила, що сприятиме "тісному співробітництву на користь громадян обох країн".

Українська сторона готова якнайшвидше відновити діяльність Спільної міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

За результатами нашої зустрічі буде доручено очільнику Комісії з українського боку, Віцепрем’єр-міністру Олексію Резнікову почати підготовку до проведення чергового засідання й підготувати порядок денний,

– наголосив Шмигаль.

Про що ще мовилося під час зустрічі

Сторонам необхідно активізувати підготовку до підписання Протоколу про внесення змін до угоди про вільну торгівлю.

Окрім того, Санду та Шмигаль обговорили боротьбу з коронавірусом в Україні та Молдові.

Двом країнам необхідно підтримувати та розвивати спільні бізнес-проєкти. Зокрема, мовиться про "синхронізацію у 2023 році енергетичних систем з європейською континентальною мережею ENTSO-E".

Також Санду та Шмигаль розмовляли про будівництво моста через річку Дністер.

Пріоритетом на сьогодні також є покращення якості роботи пунктів пропуску та функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Зустріч президентки Молдови та прем'єр-міністра України / Фото з фейсбук-сторінок Санду та Шмигаля

Зустріч Шмигаля та Санду: дивіться відео