З 8 січня на всій території України почав діяти локдаун. У межах посилення карантину Кабмін заборонив продаж низки товарів, що неабияк обурило українців. У МОЗ пояснили, чому торговим мережам не можна продавати шкарпетки та колготки, а також, як купувати заборонені товари.

У МОЗ переконані, що перелік товарів, які не можна продавати під час локдауну, є аргументований. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Урядовий портал.

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Мета локдауну

Ляшко пояснив, що головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей. На думку МОЗ, це повинно запобігти інфікуванню коронавірусом. Через це Кабмін обмежив діяльність окремих суб'єктів господарювання.

Що не можна продавати під час локдауну

Згідно з рішенням уряду, з 8 по 24 січня забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до:

продуктів харчування,

лікарських засобів,

виробів медичного призначення,

засобів гігієни,

засобів зв'язку,

ветеринарних препаратів та кормів,

насіння, засобів захисту рослин,

побутової хімії.

Це правило діє на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

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Зауважимо, що із самого ранку 8 січня українці почали публікувати у соцмережах фото прилавків "на карантині". Користувачі мережі обурювалися, чому у більшості магазинів не можна купити шкарпетки, жіночі колготки, лампочки та батарейки.

Чому ці товари опинилися під забороною

Як зауважив Ляшко, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які неможливо купити заздалегідь. Саме тому не можуть бути обмеженими.

До попередніх карантинних обмежень, які застосовував уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо,

– зазначив Віктор Ляшко.

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.

Де купити "карантинні товари"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками,

– додав Степанов.

У МОЗ підкреслили, що українці зможуть і надалі придбати будь-які товари онлайн зі здійсненням адресної доставки замовлень.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу