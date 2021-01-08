У МОЗ пояснили, що можна продавати у магазинах під час локдауну
З 8 січня на всій території України почав діяти локдаун. У межах посилення карантину Кабмін заборонив продаж низки товарів, що неабияк обурило українців. У МОЗ пояснили, чому торговим мережам не можна продавати шкарпетки та колготки, а також, як купувати заборонені товари.
У МОЗ переконані, що перелік товарів, які не можна продавати під час локдауну, є аргументований. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Урядовий портал.
Важливо "Порятунок від шкарпеток та колготок": як супермаркети в Україні дотримуються локдауну
Мета локдауну
Ляшко пояснив, що головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей. На думку МОЗ, це повинно запобігти інфікуванню коронавірусом. Через це Кабмін обмежив діяльність окремих суб'єктів господарювання.
Що не можна продавати під час локдауну
Згідно з рішенням уряду, з 8 по 24 січня забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до:
- продуктів харчування,
- лікарських засобів,
- виробів медичного призначення,
- засобів гігієни,
- засобів зв'язку,
- ветеринарних препаратів та кормів,
- насіння, засобів захисту рослин,
- побутової хімії.
Це правило діє на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.
Актуально Щоб збільшити народжуваність: в Одесі заборонили продаж презервативів на час локдауну
Зауважимо, що із самого ранку 8 січня українці почали публікувати у соцмережах фото прилавків "на карантині". Користувачі мережі обурювалися, чому у більшості магазинів не можна купити шкарпетки, жіночі колготки, лампочки та батарейки.
Чому ці товари опинилися під забороною
Як зауважив Ляшко, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які неможливо купити заздалегідь. Саме тому не можуть бути обмеженими.
До попередніх карантинних обмежень, які застосовував уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо,
– зазначив Віктор Ляшко.
Головний державний санітарний лікар підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.
Де купити "карантинні товари"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.
Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками,
– додав Степанов.
У МОЗ підкреслили, що українці зможуть і надалі придбати будь-які товари онлайн зі здійсненням адресної доставки замовлень.
Поділитися новиною