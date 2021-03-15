Пані посол України в США Оксана Маркавова заявила, що мріє про безвіз зі штатами. Однак, аби його досягти, треба докласти клопіткої праці і пройти довгий шлях.

Як розповіла Оксана Маркарова в інтерв'ю, про безвіз між Україною і США вона мріє. Над втіленням мрії у реальність Маркарова буде працювати спільно з МЗС.

Дізнайтеся Чому досі не відбулася розмова Зеленського з Байденом

Безвіз з ЄС і безвіз зі США

Оксана Маркарова нагадала: під час того, як Україна заявила про свою амбітну мету – безвіз з Європейським Союзом, було багато скептиків.

Пам'ятаю, коли ми активно працювали над запровадженням безвізу з ЄС, дуже багато хто вважав, що це нереально, що Україні не вдасться запровадити весь необхідний перелік реформ,

– нагадала пані посол України в США.

Багато хто говорив, що українців у Європі боятимуться, адже ті можуть порушувати режим і назавжди оселитися в Європі, розповіла Маркарова. Втім на практиці виявилося по-іншому.

Тому безвіз з ЄС – гарний приклад, який може показати американцям, що всі страхи, пов’язані з Україною, є абсолютно марними.

Втім, аби отримати безвіз зі штатами, потрібно багато і складно працювати. Проте одного разу Україна вже пройшла цей шлях – під час роботи над безвізом із ЄС.

Знаю, що отримання безвізу зі США – це дуже довга і складна історія. Тут ми маємо домогтися створення спільної дорожньої карти і виконати її – так само, як це було з Євросоюзом,

– розповіла Маркарова.

Зауважимо. Раніше міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив: питання безвізу США і України зараз неможливо вирішити. Щоб його порушити і одразу вирішити, сказав Кулеба, потрібен час.

Коротко про Маркарову та її призначення