Україні вкрай необхідно вибудувати системну взаємодію з таким партнером, як Сполучені Штати Америки. Аби наша держава сам на сам не залишилась з Кремлем, необхідно навчитися співпрацювати з адміністрацією Байдена.

Україна має стати союзником №1 у протидії загрозам, які перерахував Джо Байден під час інавгураційної промови. Про це в ефірі 24 каналу розповів експредставник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний.

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Він зазначив, важливо, аби українська влада не робила ті речі, що не будуть сприйматися політикою Вашингтона.

Відтак навіть непрямі рішення, що прийматимуться на рівні президента чи уряду, з точки зору руйнування антикорупційних інститутів або підтримання різних корупційних схем будуть завдавати колосальної шкоди співпраці Києва і США,

– пояснив дипломат.

На його думку, Києву треба кардинально переглянути навіть структуру зовнішньої політики. Перше, що потрібно зробити – Міністерство закордонних справ і його очільник, а також дипломатичний корпус мають виконувати свої функції.

"Треба зрозуміти, яким би талановитим для Зеленського не був керівник Офісу Президента, не він міністр закордонних справ", – наголосив Роман Безсмертний.

І додав, що ці моменти дуже добре фіксують інституційно у Вашингтоні. Все ці речі потрібно переглядати і розуміти, що слід готуватися до системної співпраці з США.

Про протидію агресивній політиці Росії

Український політик також зауважив, що Україна може стати центром, навколо якого об'єднуватимуться ті сили, які згуртовані для зупинки агресивної політики Москви.

Цей висновок він зробив згідно з тими тезами, які виголосив Байден на інавгурації стосовно відновлення стратегічних компонентів зовнішньої політики, основних конфігурацій світової політики з точки зору блокування глобального.

Ще Байден не став президентом, а Москва вже почала реагувати на те, що виголошували кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен і Майкл Макфол (експосол США в Росію – 24 канал),

– розповів Роман Безсмертний.

За його словами, у Кремлі чудово розуміють, що стратегічні накреслення нової адміністрації США будуть формувати двополярний світ.

46 президент США Джозеф Байден 20 січня склав присягу та офіційно вступив на посаду. Детальніше про інавгурацію нового очільника Білого Дому – за посиланням.