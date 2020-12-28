Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов в Офіс Генпрокурора через поважну причину, наголосили у КСУ. Натомість судді кажуть, що відсторонення Тупицького з посади не передбачено законодавством.

Законодавство не передбачає відсторонення голови КСУ, – суд

Тупицький не має наміру ухилятись від жодних процесуальних дій. Про це пресслужба КСУ повідомила агентству Інтерфакс-Україна.

Актуально Тупицького хочуть відсторонити: Офіс генпрокурора направив клопотання Зеленському

Щодо того, що прокурори направили клопотання про відсторонення Тупицького з посади на 2 місяці, то в Конституційному Суді кажуть: такого не передбачено.

Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади,

– мовиться у заяві КСУ.

Повідомлення про підозру Тупицькому надіслали поштою

Зазначимо, що 28 грудня Тупицький мав з'явитись в Офіс Генпрокурора задля проведення процесуальних дій. Проте голова КСУ не прийшов, зіславшись на важливі сімейні причини. Офіс генпрокурора направив повідомлення про підозру поштою. Також прокурори направили клопотання президенту Зеленському про відсторонення Тупицького від займаної посади на 2 місяці.