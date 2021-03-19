Чоловіка на ім'я Микола, якого підозрюють у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, в селі побоювалися. Він любив пиячити, ходив по жінках і крав дрова у сусідніх селах.

Місцеві мешканці неохоче говорять із журналістами про трагедію і підозрюваного. Село Щасливе після похорону Марійки Борисової спорожніло і стало геть непривітним. Однак деякі жителі все ж поділилися плітками про Миколу.

Детально про Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо

Яким був підозрюваний

Мешканці Щасливого кажуть: чоловік вдавався до грубощів. Люди стверджують, що він постійно матюкався й любив погрожувати. Щоправда, він і перепрошував за свої образи.

Колись дядько Коля, бувши напідпитку, вдарив мою дитину, коли ми підіймались по сходах. Діти грались, він штовхнув мою дочку,

– розповіла місцева жителька Наталя.

Вона зазначила: наступного дня чоловік попросив вибачення і божився, що це ненавмисно.

Втім із ним не хотіли мати справи: він був людиною, якої боялися. Серед місцевих ходили чутки про його тюремний срок у Казахстані.

Подейкують, що підозрюваний зажив славу своїми сексуальними пригодами. Начебто у нього було багато коханок: "Так, усе село знало, який він у ліжку, і часто все це обговорювали. Він був величезний, сильний – жінкам це подобається", – поділився місцевий житель Олександр.

Чоловік пиячив, але мав господарство

Господарство в підозрюваного було чимале: двокімнатна квартира, кілька сараїв і мотоцикл. На ньому він інколи їздив красти дрова у сусідні села, розповів дільничий.

Однак попри господарку, підозрюваний пиячив. Продавці розповіли, що він переважно купував пиво, горілку, сигарети, хліб. Випивав він у себе у квартирі або місцевому генделику біля одного з магазинів.

Місцеві розповіли, що на 8 Березня він вдатно напився і ліг відпочити просто біля чиєїсь хати.

Зверніть увагу! Негативну оцінку мешканці села давали підозрюваному і раніше. Місцеві знали, що в нього є 3 судимості, зокрема – за хуліганство та побиття людей. Тому боялися чоловіка, деколи навіть не спілкувалися з ним.