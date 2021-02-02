Яке майбутнє чекає на Дубінського після виключення: що кажуть у "Слузі народу"

2 лютого 2021 , 05:07
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Після виключення з фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський залишається керівником осередку Київської області однойменної партії. Крім того, він збереже статус народного обранця.

Джерела: "Свобода слова", 24 канал

Питання членства в партії повинні розглянути найближчим часом. Крім того, невдовзі відбудуться збори "Слуги народу".

До теми Дубінського виключили з фракції "Слуги народу"

Чи залишиться Дубінський "слугою народу"

Як зауважила у ефірі "Свободи слова" нардеп Ірина Верещук, хоча Дубінський і є керівником осередку Київської області, але на найближчому засіданні фракції "Слуга народу" це питання порушать і будуть вирішувати.

Водночас вона вважає, що інші члени "Слуги народу" продовжать працювати та не вийдуть із провладної фракції через Дубінського.

Інший "слуга народу" Віталій Безгін у коментарі 24 каналу зазначив, що Дубінський продовжить працювати у Раді. Але вже в статусі позафракційного. Річ у тім, що він є мажоритарником.

Якби він був списковиком, то він би склав мандат. Оскільки він – мажоритарник, якого обрали представники округу, то він зберігає за собою статус народного депутата,
– пояснив народний обранець.

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Виключення Дубінського: головне

  • 11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.
  • У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.
  • За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.
  • Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.


Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу