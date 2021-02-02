Яке майбутнє чекає на Дубінського після виключення: що кажуть у "Слузі народу"
Після виключення з фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський залишається керівником осередку Київської області однойменної партії. Крім того, він збереже статус народного обранця.
Джерела: "Свобода слова", 24 канал
Питання членства в партії повинні розглянути найближчим часом. Крім того, невдовзі відбудуться збори "Слуги народу".
До теми Дубінського виключили з фракції "Слуги народу"
Чи залишиться Дубінський "слугою народу"
Як зауважила у ефірі "Свободи слова" нардеп Ірина Верещук, хоча Дубінський і є керівником осередку Київської області, але на найближчому засіданні фракції "Слуга народу" це питання порушать і будуть вирішувати.
Водночас вона вважає, що інші члени "Слуги народу" продовжать працювати та не вийдуть із провладної фракції через Дубінського.
Інший "слуга народу" Віталій Безгін у коментарі 24 каналу зазначив, що Дубінський продовжить працювати у Раді. Але вже в статусі позафракційного. Річ у тім, що він є мажоритарником.
Якби він був списковиком, то він би склав мандат. Оскільки він – мажоритарник, якого обрали представники округу, то він зберігає за собою статус народного депутата,
– пояснив народний обранець.
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Виключення Дубінського: головне
- 11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.
- У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.
- За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.
- Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.
Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу
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