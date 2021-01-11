Голова КСУ Олександр Тупицький відпочиває у Дубаї. Після поверення в Україну він, ймовірно, спробує повернутися на роботу у стіни Конституційного Суду. Чи може йому хтось у цьому завадити – читайте далі.

Чи має право охорона не впустити Тупицького, якщо після відпустки він, попри все, прийде на роботу – у прямому ефірі 24 каналу пояснив Федір Веніславський, представник президента у КСУ.

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Він зауважив, що раніше на сайті КСУ з'явилася інформація про те, що указ Зеленського є неконституційним. Проте це питання на зборі суддів взагалі не розглядалося. Тобто те, що розміщено на сайті, це інформація правового департаменту.

Вона не має жодного юридичного значення. Ба більше, посадові особи, які її розмістили, фактично ввели суспільство в оману. Адже широким загалом, а не фахівцями, це сприймається як позиція КСУ. А це, звичайно, не так,

– наголосив Веніславський.

За його словами, указ президента, яким Тупицького відсторонено від посади судді, є чинним та наразі ніким не оскарженим. Ніхто не ставить під сумнів його юридичну силу.

Ймовірні наслідки появи Тупицького у КСУ

Після відпустки Тупицький не має права перебувати на робочому місті та брати участь у формах роботи, у яких працює КСУ. Тож Державна служба охорони, ймовірно, має всі підстави не допустити його на робоче місце, зазначив представник Зеленського.

"Вони діятимуть у межах, визначених їхніми функціональними повноваженнями. Думаю, якщо Тупицький з'являтиметься на роботу за допомогою перепусток, то це знову ж таки є певною маніпуляцією і зловживанням", – наголосив Веніславський.

Він пояснив, оскільки Тупицький не є звичайним відвідувачем, зрозуміло, що так він може намагатися обійти указ президента про своє відсторонення. У такому випадку оцінку його діям надаватимуть правоохоронці.

Довідка. У Дубаї Тупицький орендує королівську віллу, площею 950 квадратних метрів. У ній є 4 спальні та власний басейн. Таке помешкання обходиться голові КСУ у 300 тисяч гривень на добу.

Відсторонення Тупицького: що варто знати

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади на 2 місяці після клопотання Офісу генпрокурора.

Його підозрюють у підкупі свідка та свідомо неправдивих свідченнях у справі про приватизацію заводу на Донеччині.

У відповідь Конституційний Суд звинуватив Зеленського у перевищенні повноважень та втручанні у роботу суду.

Наприкінці жовтня під керівництвом Тупицького КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу