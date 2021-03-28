Росія, намагаючись розбавити етнічний склад населення у Криму, "підсилає" туди росіян. Однак, після того, як окуповані території повернуться до складу України, росіян звідти "попросять".

Про це розповів віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України затвердили Стратегію з деокупації і реінтеграції Криму.

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Що буде з українцями, які весь цей час жили у Криму

Головний меседж документа – громадяни України, які проживають на окупованих територіях, "є заручниками ситуації і заручники окупантів". Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальної, на відміну від того жаху, який твориться, в якому вони сьогодні перебувають,

– запевнив Олексій Резніков.

Нагадаємо: 24 березня Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Своїм указом президент увів у дію рішення РНБО від 11 березня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що " це перший фундаментальний документ з часів окупації, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму".

Росіяни – на вихід

Однак зовсім інша історія із громадянами Росії, які незаконним способом прибули на тимчасово окуповані території. Це ж стосується і "завезених" росіян для розбавлення національного складу. Усіх їх змусять залишити Крим.

Як приклад Резніков привів спробу Росії асиміляції населення Криму. Для цього на півострів привезли 500 тисяч росіян.

Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем,

– зазначив Резніков.

Для таких людей передбачена процедура видворення з країни. Резніков підкреслив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, "напевно, до нього не буде питань".

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