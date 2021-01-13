Наразі Міністерство охорони здоров'я не бачить підстав для введення у майбутньому нового локдауну. Після завершення жорстких обмежень планують повернутися до загальнонаціонального карантину, а за потреби – до адаптивного.

Чи є підстави для впровадження жорсткого карантину в майбутньому

За прогнозами, потреби в новому локдауні не бачать, але все залежатиме від ситуації. Про це глава МОЗ заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Раніше Степанов заявив, що в Україні в жодному разі не скасують локдаун

За його словами, до можливості впровадження жорстких обмежень у майбутньому можуть повернутися, якщо ситуація різко почне погіршуватися і "ураганними темпами почне зростати кількість хворих і як наслідок людей, яких госпіталізовують".

Це потенційно може призвести до критичного навантаження на медичну систему. У такому випадку будемо пропонувати (введення нового локдауну – 24 канал),

– наголосив Степанов.

Що буде після локдауну

Після завершення жорсткого карантину, додав міністр, ще деякий час буде діяти загальнонаціональний формат обмежень.

Це будуть такі обмеження, які діяли до 8 січня, а потім ми бачимо перехід до адаптивного карантину, що буде застосовуватися з урахуванням епідситуації в кожному регіоні,

– пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, адаптивний карантин, який мав червону, помаранчеву, жовту та зелену зони, діяв в Україні до 11 листопада 2020 року.

Які ще заяви робив очільник МОЗ

Раніше Степанов допускав введення нового локдауну в Україні, якщо буде "надкритична ситуація" з коронавірусом.

Також він заявляв, що шансів на скасування жорстких обмежень до 24 січня немає.

Крім того, міністр наполягав на продовженні посиленого карантину. Він стверджував, що для продовження локдауну є підстави.

Довідка. З 8 по 24 січня в Україні до кінця 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період, про ставлення українців до обмежень читайте за посиланням.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу