Що буде з курсом долара найближчим часом: відповідь міністра фінансів

Курс долара в Україні найближчим часом може коливатися у межах 10%. Підстав для суттєвіших змін наразі немає.
Джерело: 24 канал
В ефірі одного з телеканалів України міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з курсом гривні нічого не відбувається.
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Незначні коливання можуть відбуватися у межах 10%, це абсолютно нормально.
Що ще сказав Марченко
- Національний банк України активно працює з інтервенціями, якщо це необхідно.
- Водночас "це нормальна практика, коли у вас є ринкове ціноутворення на ринку, тобто немає впливу когось або чогось".
- Стабільне курсоутворення – це нормальне благо. Міністерство фінансів має його вже достатню кількість років.
- Ризиків різкого коливання курсу наразі немає.
- Гривня не може ні сильно зміцнитися, ні девальвувати.
- За умов, які наразі сформувалися, не має бути валютних спекуляцій.