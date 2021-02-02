Що буде з курсом долара найближчим часом: відповідь міністра фінансів

Курс долара в Україні найближчим часом може коливатися у межах 10%. Підстав для суттєвіших змін наразі немає.

Джерело: 24 канал

В ефірі одного з телеканалів України міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з курсом гривні нічого не відбувається.

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Незначні коливання можуть відбуватися у межах 10%, це абсолютно нормально.

Що ще сказав Марченко

Національний банк України активно працює з інтервенціями, якщо це необхідно.

Водночас "це нормальна практика, коли у вас є ринкове ціноутворення на ринку, тобто немає впливу когось або чогось".

Стабільне курсоутворення – це нормальне благо. Міністерство фінансів має його вже достатню кількість років.

Ризиків різкого коливання курсу наразі немає.

Гривня не може ні сильно зміцнитися, ні девальвувати.