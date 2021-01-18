Що буде з концертами та кінотеатрами після локдауну: відповідь Ткаченка
В Україні з 25 січня знову запрацюють кінотеатри і музеї, а також можна буде влаштовувати концерти. Втім, існуватимуть певні обмеження.
Що сказав Ткаченко
Після січневого локдауну в Україні діятиме адаптивний карантин. Тому до такої роботи, яка була перед пандемією, кінотеатри ще не повернуться. Про це міністр культури та інформаційної політики заявив в ефірі телеканалу "1+1".
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50% заповнення, розсадження в шаховому порядку, в музеях – одна людина на 10 квадратних метрів,
– пояснив Ткаченко.
Він додав, що концерти відбуватимуться при заповненості залу на половину. Це стосується також бібліотек.
Чи продовжать в Україні локдаун: що відомо
- Уряд запровадив в Україні локдаун впродовж 8 – 25 січня.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускав, що його можуть продовжити. Проте вже незабаром він змінив свою думку.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не має наміру продовжувати локдаун. До кінця лютого в країні діятиме адаптивний карантин.
- Згодом чиновник заявив, що обмеження можуть продовжити до кінця березня.
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