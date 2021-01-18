В Україні з 25 січня знову запрацюють кінотеатри і музеї, а також можна буде влаштовувати концерти. Втім, існуватимуть певні обмеження.

Що сказав Ткаченко

Після січневого локдауну в Україні діятиме адаптивний карантин. Тому до такої роботи, яка була перед пандемією, кінотеатри ще не повернуться. Про це міністр культури та інформаційної політики заявив в ефірі телеканалу "1+1".

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50% заповнення, розсадження в шаховому порядку, в музеях – одна людина на 10 квадратних метрів,

– пояснив Ткаченко.

Він додав, що концерти відбуватимуться при заповненості залу на половину. Це стосується також бібліотек.

Чи продовжать в Україні локдаун: що відомо

Уряд запровадив в Україні локдаун впродовж 8 – 25 січня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускав, що його можуть продовжити. Проте вже незабаром він змінив свою думку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не має наміру продовжувати локдаун. До кінця лютого в країні діятиме адаптивний карантин.

Згодом чиновник заявив, що обмеження можуть продовжити до кінця березня.



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