Щеплення переніс нормально: в Україні помер другий вакцинований

Джерело:МОЗ України
У Чернівцях 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю. Ще 15 березня чоловіка вакцинували проти COVID-19 препаратом Covishield від AstraZeneca.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.
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Загиблий страждав від важких хронічних серцево-судинних захворювань, діабету та інших супутніх хвороб.
Вакцинувала чоловіка мобільна бригада. У провізора не було жодних протипоказань до щеплення. Процедура минула нормально.
В той же день (25 березня – 24 канал) з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано,
– розповіли у МОЗ.
Однак вже 16 березня вакцинованого госпіталізували до міської лікарні №3.