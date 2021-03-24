Щеплення переніс нормально: в Україні помер другий вакцинований
У Чернівцях 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю. Ще 15 березня чоловіка вакцинували проти COVID-19 препаратом Covishield від AstraZeneca.
Джерело:МОЗ України
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.
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Загиблий страждав від важких хронічних серцево-судинних захворювань, діабету та інших супутніх хвороб.
Вакцинувала чоловіка мобільна бригада. У провізора не було жодних протипоказань до щеплення. Процедура минула нормально.
В той же день (25 березня – 24 канал) з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано,
– розповіли у МОЗ.
Однак вже 16 березня вакцинованого госпіталізували до міської лікарні №3.
Що кажуть у МОЗ
- Якщо кількість померлих після вакцинації в Україні зростатиме, МОЗ розслідувати такі випадки "відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду".
- Станом на 24 березня у світі вже ввели людям 397 мільйонів вакцин проти COVID-19.
- За даними ВООЗ, жодна смерть не настала від вакцини проти коронавірусу.
- Однак вакцина не може зупинити смертність від інших хвороб.
- В Україні щеплення від COVID-19 отримали вже 137 026 людей. Лише у 590 випадках зафіксували побічні ефекти. Певний час ці люди перебували під наглядом медиків. Однак наразі їхньому життю чи здоров'ю нічого не загрожує.
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