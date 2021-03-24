У Чернівцях 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю. Ще 15 березня чоловіка вакцинували проти COVID-19 препаратом Covishield від AstraZeneca.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.

Зауважте Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації

Загиблий страждав від важких хронічних серцево-судинних захворювань, діабету та інших супутніх хвороб.

Вакцинувала чоловіка мобільна бригада. У провізора не було жодних протипоказань до щеплення. Процедура минула нормально.

В той же день (25 березня – 24 канал) з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано,

– розповіли у МОЗ.

Однак вже 16 березня вакцинованого госпіталізували до міської лікарні №3.

Що кажуть у МОЗ