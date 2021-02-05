Ще раз про канали Медведчука і "русский мир" в Криму

За 6 років після анексії населення Севастополя збільшилось на третину. Як ви можете здогадатись, це не субтропічний клімат спричинив демографічний вибух.

З 2014-го в один лише анексований х*йлом Севастополь приїхало жити 120 тисяч російських "мігрантів". На момент анексії в місті мешкало 380 тисяч людей. Зараз, за офіційними підрахунками росіян – більше 500 тисяч.

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Тобто лише за 6 років в один тільки Севастополь понаїхало стільки "корінних росіян", що тепер вони складають третину мешканців міста.

Зачистка по-сталінськи: чому Путін заселяє Крим

По-перше, зараз Москвою призначена так звана влада переписує генплан Севастополя. До 2035 року в місті, за їх планом, має жити 1 млн людей.

Тобто в Криму Кремль системно проводить ту саму політику заміщення населення, яку проводив Сталін в тому числі і в Україні. І мета у нього така сама – стерти генетичну пам'ять про все українське в Криму.

Ну а по-друге, на той випадок, якщо колись чиїмись міжнародними інтригами раптом дійде до якоїсь подоби провести в Криму "міжнародний референдум", про який час від часу говорять то тут то там – очевидно, за кого і за що проголосують ці "новиє рускіє".

Що отримає Україна, коли поверне півострів?

Ще гірше, що на момент, коли Україна поверне Крим і в український Крим повернуться ті, хто змушений був звідти виїхати після анексії – ці "новиє рускіє" будуть щиро вважати себе "мєстнимі" і "рвать тєльняшку на груді". І виллється це в конфлікт.

Так от. Переселення російських "нових рускіх" в український Крим – це ще один інструмент Путіна по розширенню кордонів "руського міра" і путінської імперії.

І цей інструмент за своєю дією нічим не відрізняється від того інструменту, який відключили, відключивши канали Медведчука.

Вони абсолютно однаково заміщають українське – російським. Точніше путінським.

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Відключили те, що треба було виключити ще в 2014-му. Ще б власників російських і ізраїльских паспортів з парламенту "виключили", поки не пізно. Нехай волають "Вставай страна агромная" не в українському парламенті, а на "Красной площаді агромной страни".

Хоча б на підставі наявності паспортів Ізраїлю і РФ. Їх знайти неважко при бажанні, правда пан Баканов? Подзвоніть йому хтось про цих чортів.