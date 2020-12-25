Ще один житель Харкова набив собі тату у пам'ять про покійного Геннадія Кернеса. Щасливий власник тату зауважив, що Кернес – "найкращий правитель міста".

Чоловік також зазначив, що "Кернес – у наших серцях". Про це повідомляє телеграм-канал "Харків Life".

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– запитують модератори телеграм-каналу.

Тату з Кернесом викликало у мережі шквал критики. Люди залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"горе знесло кукуху";

"дебіл, він і в Африці дебіл!";

"Коли ти нуль, тобі доводиться бути дошкою для оголошень".

Зверніть увагу! Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте". Його поховали 23 грудня у Харкові. Детальніше читайте тут.

Це вже не перше інцидент з тату, присвяченому Кернесу. Євген Івашко раніше позував у тіктоці з надписом на обличчі "Кернес живий". Однак до відео він додав теги "ор" та "прикол", тому користувачі мережі засумнівалися у справжності тату.

Ще один харків'янин зробив татуювання з Кернесом: дивіться відео