"Горе знесло кукуху": ще один харків'янин зробив татуювання з Кернесом – відео
Ще один житель Харкова набив собі тату у пам'ять про покійного Геннадія Кернеса. Щасливий власник тату зауважив, що Кернес – "найкращий правитель міста".
Чоловік також зазначив, що "Кернес – у наших серцях". Про це повідомляє телеграм-канал "Харків Life".
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– запитують модератори телеграм-каналу.
Тату з Кернесом викликало у мережі шквал критики. Люди залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "горе знесло кукуху";
- "дебіл, він і в Африці дебіл!";
- "Коли ти нуль, тобі доводиться бути дошкою для оголошень".
Це вже не перше інцидент з тату, присвяченому Кернесу. Євген Івашко раніше позував у тіктоці з надписом на обличчі "Кернес живий". Однак до відео він додав теги "ор" та "прикол", тому користувачі мережі засумнівалися у справжності тату.
Ще один харків'янин зробив татуювання з Кернесом: дивіться відео
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