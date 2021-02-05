Ще нікому не вдалось повалити такий фашистський режим, – російський журналіст про повстання

У Росії люди виходять на вулиці на знак підтримки Олексія Навального. Опозиціонера підтримують тисячі людей. Втім, повалити путінський режим буде дуже важко, якщо взагалі можливо.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко і додав, що в Росії немає суду, зате є силовики. Вони зараз і господарюють в країні. Тож на рішення суду щодо Навального не можуть вплинути жодні міжнародні фахівці.

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Багатотисячна армія Навального, – Яковенко про протести в Росії

Протести в Росії, побиття та зібрання людей демонструють те, що ОМОН, Нацгвардія дуже старанно формують велику групу підтримки Навального, додав експерт. І пояснив, що тисячі людей, які пройшли автозаки та ізолятори та сотні тисяч побитих людей – це ті, хто вже більше нічого не боїться. За словами журналіста – це вже багатотисячна армія Навального.

На запитання журналістки, чому в Україні після побиття людей на Майдані на наступний день вийшло набагато більше громадян, а в Росії так не відбувається, журналіст відповів, що між режимом Януковича та Путіна є велика різниця.

Я не знаю випадків в історії людства, щоб повалили такі тоталітарні фашистські режими (як в Росії – 24 канал). І зараз понад 2 мільйони озброєних "дуболомів", які захищають путінський режим – це серйозно і це не порівняти з "Беркутом",

– вважає Яковенко.

Чого добивається Путін

Російський журналіст наголосив, що спершу у Путіна була мета не допустити приїзду Навального в Росію. Кремль на це, безумовно, розраховував. Цим й створив серйозну проблему для Путіна. Зараз глава Кремля намагається втриматись при владі, а Навальний йому у цьому заважає.

"Путін намагається знищити процес, цим він і додає ще більшої популярності Навальному і постійно надає йому "трибуни", де той переконливо викриває режим", – вважає Яковенко.

Чи вплине присутність дипломатів

На засідання щодо Навального прибули представники французького та британського посольств. Дипломат з Британії залишився на процесі і зазначив, що на це має право згідно з законодавством. Втім, їхня присутність ніяк не вплине на ставлення Кремля до опозиціонера.

Однак експерт вважає, що певною мірою вони можуть таки повпливати, якщо реалізується пропозиція багатьох керівників країн світу – Навальний стане Нобелівським лауреатом премії миру.

"Це може вплинути на його долю – його принаймні не вб'ють. Це буде занадто навіть для Путіна", – заявив журналіст.

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