Ще нікому не вдалось повалити такий фашистський режим, – російський журналіст про повстання
У Росії люди виходять на вулиці на знак підтримки Олексія Навального. Опозиціонера підтримують тисячі людей. Втім, повалити путінський режим буде дуже важко, якщо взагалі можливо.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко і додав, що в Росії немає суду, зате є силовики. Вони зараз і господарюють в країні. Тож на рішення суду щодо Навального не можуть вплинути жодні міжнародні фахівці.
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Багатотисячна армія Навального, – Яковенко про протести в Росії
Протести в Росії, побиття та зібрання людей демонструють те, що ОМОН, Нацгвардія дуже старанно формують велику групу підтримки Навального, додав експерт. І пояснив, що тисячі людей, які пройшли автозаки та ізолятори та сотні тисяч побитих людей – це ті, хто вже більше нічого не боїться. За словами журналіста – це вже багатотисячна армія Навального.
На запитання журналістки, чому в Україні після побиття людей на Майдані на наступний день вийшло набагато більше громадян, а в Росії так не відбувається, журналіст відповів, що між режимом Януковича та Путіна є велика різниця.
Я не знаю випадків в історії людства, щоб повалили такі тоталітарні фашистські режими (як в Росії – 24 канал). І зараз понад 2 мільйони озброєних "дуболомів", які захищають путінський режим – це серйозно і це не порівняти з "Беркутом",
– вважає Яковенко.
Що відомо про протести у Росії?23 січня у Росії люди вийшли на масові протести через затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики не лише затримували людей, але й застосовували до них грубу фізичну силу. Серед затриманих була навіть дитина.
Чого добивається Путін
Російський журналіст наголосив, що спершу у Путіна була мета не допустити приїзду Навального в Росію. Кремль на це, безумовно, розраховував. Цим й створив серйозну проблему для Путіна. Зараз глава Кремля намагається втриматись при владі, а Навальний йому у цьому заважає.
"Путін намагається знищити процес, цим він і додає ще більшої популярності Навальному і постійно надає йому "трибуни", де той переконливо викриває режим", – вважає Яковенко.
Чи вплине присутність дипломатів
На засідання щодо Навального прибули представники французького та британського посольств. Дипломат з Британії залишився на процесі і зазначив, що на це має право згідно з законодавством. Втім, їхня присутність ніяк не вплине на ставлення Кремля до опозиціонера.
Однак експерт вважає, що певною мірою вони можуть таки повпливати, якщо реалізується пропозиція багатьох керівників країн світу – Навальний стане Нобелівським лауреатом премії миру.
"Це може вплинути на його долю – його принаймні не вб'ють. Це буде занадто навіть для Путіна", – заявив журналіст.
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Дивіться відео: російський журналіст про суд над Навальним та протести у Росії
За що судять Навального
- 3 лютого Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". З 3,5 років опозиціонер пробуде в колонії загального режиму 2 роки 8 місяців, оскільки певний час він вже був під домашнім арештом.
- Вже 5 лютого його знову судять у Москві. З СІЗО опозиціонера привезли для розгляду справи про образу ветерана. Російському правосуддю не заважає працювати навіть приїзд у цей день до столиці головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.
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