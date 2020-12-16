Указом президента Зеленського 15 грудня 901 жінка отримала звання "Мати-героїня". Мовиться про жінок, які народили або всиновили 5 і більше дітей.

Ще 9 сотень жінок в Україні отримали статус матері-героїні

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня підписав указ 568/2020 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Про це розповіли у пресслужбі глави держави.

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Як зазначено у документі, звання "Мати-героїня" надали жінкам за:

Забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї.

Створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти.

Допомогу в розвитку творчих здібностей дітей.

Формування у них високих духовних і моральних якостей.

У такий спосіб відзначено 901 українську жінку:

Мовиться про багатодітних матерів, які виховали до 8 років 5 і більше дітей, враховуючи всиновлених.

До слова, до Дня Матері 2020 року (10 травня) президент почесне звання "Мати-героїня" надав 678 українським жінкам.

"Мати-героїня": що це за звання та які воно дає переваги

Почесне звання "Мати-героїня" в Україні надають з 2004 року. Жінці, яка отримує цю відзнаку, вручають нагрудний знак та відповідне посвідчення.

Окремих пільг разом зі званням "Мати-героїня" держава не надає, однак надає одноразову фінансову допомогу у 22 700 гривень (така сума запланована з грудня 2020 року, раніше вона становила 21 020 гривень з 1 січня та 21 970 гривень з 1 липня).

Крім того, законодавство передбачає низку пільг для матерів, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6 років: