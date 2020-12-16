Ще 901 жінка в Україні отримала звання "Мати-героїня"
Указом президента Зеленського 15 грудня 901 жінка отримала звання "Мати-героїня". Мовиться про жінок, які народили або всиновили 5 і більше дітей.
Ще 9 сотень жінок в Україні отримали статус матері-героїні
Президент України Володимир Зеленський 15 грудня підписав указ 568/2020 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Про це розповіли у пресслужбі глави держави.
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Як зазначено у документі, звання "Мати-героїня" надали жінкам за:
- Забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї.
- Створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти.
- Допомогу в розвитку творчих здібностей дітей.
- Формування у них високих духовних і моральних якостей.
У такий спосіб відзначено 901 українську жінку:
- Мовиться про багатодітних матерів, які виховали до 8 років 5 і більше дітей, враховуючи всиновлених.
До слова, до Дня Матері 2020 року (10 травня) президент почесне звання "Мати-героїня" надав 678 українським жінкам.
"Мати-героїня": що це за звання та які воно дає переваги
- Почесне звання "Мати-героїня" в Україні надають з 2004 року. Жінці, яка отримує цю відзнаку, вручають нагрудний знак та відповідне посвідчення.
- Окремих пільг разом зі званням "Мати-героїня" держава не надає, однак надає одноразову фінансову допомогу у 22 700 гривень (така сума запланована з грудня 2020 року, раніше вона становила 21 020 гривень з 1 січня та 21 970 гривень з 1 липня).
Крім того, законодавство передбачає низку пільг для матерів, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6 років:
- Це надбавка 35 – 40% до пенсії, на яку жінка має право.
- 50% знижки на оплату житла (квартплата) й 50% знижки на комунальні послуги.
- 50% знижки на паливо, якщо у будинку немає центрального опалення.
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