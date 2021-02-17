В Умані 2 школярки наковталися пігулок: смертельний челендж набирає обертів

Джерело:Provce.ck.ua
В Умані, що на Черкащині, 2 дитини наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Відомо, що восьмикласниці приймали "Дротаверин" просто у школі.
Цю інформацію підтвердила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. Вона зазначила, що дівчат госпіталізували до лікарні.
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Відомо, що діти випили по 10 таблеток, після цього їм стало зле. Восьмикласниць госпіталізували до лікарні з підозрою на отруєння "Дротаверином".
На місце події одразу ж прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група Уманщини. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та опитують свідків.
Наразі діти перебувають під наглядом медиків. Лікарі оцінюють їх стан як стабільний. За останньою інформацією, їхньому життю нічого не загрожує.
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Зауважимо, що напередодні аналогічним медпрепаратом отруїлися дві дівчинки у Боярці Київської області. Вони подивились відео у тікток. У ньому був заклик спробувати випити 40 таблеток "Дротаверину" і подивитись, який буде ефект. Невідомо, чи пов'язані ці випадки, але дівчата з Умані заявили, що не брали участь у небезпечному челенджі.