В Умані, що на Черкащині, 2 дитини наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Відомо, що восьмикласниці приймали "Дротаверин" просто у школі.

Цю інформацію підтвердила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. Вона зазначила, що дівчат госпіталізували до лікарні.

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Деталі інциденту

Відомо, що діти випили по 10 таблеток, після цього їм стало зле. Восьмикласниць госпіталізували до лікарні з підозрою на отруєння "Дротаверином".

На місце події одразу ж прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група Уманщини. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та опитують свідків.

В якому стані дівчата

Наразі діти перебувають під наглядом медиків. Лікарі оцінюють їх стан як стабільний. За останньою інформацією, їхньому життю нічого не загрожує.

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Зауважимо, що напередодні аналогічним медпрепаратом отруїлися дві дівчинки у Боярці Київської області. Вони подивились відео у тікток. У ньому був заклик спробувати випити 40 таблеток "Дротаверину" і подивитись, який буде ефект. Невідомо, чи пов'язані ці випадки, але дівчата з Умані заявили, що не брали участь у небезпечному челенджі.

Що відомо челендж у тікток

У популярній мережі тікток з'явився челендж із закликом випити 40 таблеток "Дротаверину".

"Дротаверину". Автор відео не вказував кінцевий ефект від такого "експерименту".

від такого "експерименту". 16 лютого дві 7-класниці випили по 40 таблеток препарату. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох. В результаті одна дівчина померла, а інша перебуває у лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

Зверніть увагу! Препарат "Дротаверин" є аналогом відомого усім спазмолітика "НО-ШПА". В Україні лікарський засіб відпускають без рецепта.