Щастя заполонили військові та бронеавтомобілі: там провели профілактичне відпрацювання

Джерело:МВС
У центрі та на околицях прифронтового Щастя 18 березня Об'єднані сили провели оперативно-профілактичне відпрацювання. Зокрема, патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також здійснювали фільтраційні заходи та проводили опитування.
У Щастя прибули представники Нацгвардії, Збройних сил, Національної поліції, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби.
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Об'єднані сили 18 березня патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також проводили фільтраційні заходи та опитування.
Під час відпрацювання були проведені заходи щодо виявлення та затримання людей, причетних до незаконних збройних формувань,
– пояснив військовий з позивним "Вірус".
За його словами, Об'єднані сили також здійснювали заходи щодо виявлення та припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Актуальність цієї роботи пояснюють загостренням ситуації на лінії зіткнення.
У Щасті пройшло профілактичне відпрацювання / Фото МВС України
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу