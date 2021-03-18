Щастя заполонили військові та бронеавтомобілі: там провели профілактичне відпрацювання

У центрі та на околицях прифронтового Щастя 18 березня Об'єднані сили провели оперативно-профілактичне відпрацювання. Зокрема, патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також здійснювали фільтраційні заходи та проводили опитування.

У Щастя прибули представники Нацгвардії, Збройних сил, Національної поліції, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби.

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Що відомо про оперативно-профілактичне відпрацювання

Об'єднані сили 18 березня патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також проводили фільтраційні заходи та опитування.

Під час відпрацювання були проведені заходи щодо виявлення та затримання людей, причетних до незаконних збройних формувань,

– пояснив військовий з позивним "Вірус".

За його словами, Об'єднані сили також здійснювали заходи щодо виявлення та припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Актуальність цієї роботи пояснюють загостренням ситуації на лінії зіткнення.



У Щасті пройшло профілактичне відпрацювання / Фото МВС України

Загострення на Донбасі: основне

Від початку 2021 року ситуація на Донбасі відчутно загострилася. Бойовики активніше та частіше гатять по українських позиціях. Внаслідок обстрілів окупантів від початку року щонайменше 20 військових загинули.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевняє, що ситуація на окупованих територіях не є критичною і її повністю контролюють українські військові.

Прифронтове місто Щастя розташоване за 20 кілометрів від окупованого Луганська.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу