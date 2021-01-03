Олександр Тупицький не має повноважень скликати засідання Конституційного Суду. Ба більше, він не повинен взагалі приходити на роботу. Таку позицію висловив ексголова КСУ Станіслав Шевчук.

Колишній голова КСУ розкритикував нинішнього

"Займається незрозумілими речами"

Колишній голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук розкритикував поведінку нинішнього очільника цієї структури Олександра Тупицького, пише 24 канал. В ефірі одного з українських телеканалів 2 січня Шевчук заявив, що Тупицький "займається незрозумілими речами".

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Це унікальна ситуація – коли суддя і голова суду Тупицький, якому вже висунуто підозру, продовжує займатися якимись незрозумілими речами,

– сказав Шевчук.

Він здивований, що Тупицький "збирає спеціальне засідання на 5 січня", хоча "не має жодних повноважень не те що скликати якесь засідання, а й приходити на роботу".

На думку Шевчука, судді КСУ спокійно можуть зібратися і "без пана Тупицького", і розв'язувати поточні проблеми.

"Тупицького давно час звільнити"

"Давно час почати дисциплінарну процедуру звільнення пана Тупицького в установленому порядку", – вважає Станіслав Шевчук. Але КСУ досі цього не зробив.

Це дуже небезпечний прецедент. Указ президента – чинний, і судді, які прийдуть на засідання, таким чином пошлють суспільству сигнал, що вони не визнають указ президента. Це основа руйнування правової держави,

– пояснив свою точку зору колишній очільник КСУ.

Коротко про конституційну кризу і скандал навколо Тупицького

28 грудня 2020 року Олександр Тупицький мав з'явитися в Офіс генпрокурора для отримання підозри у справі про підкуп свідка, але не прийшов.

Тоді прокуратура надіслала повідомлення про підозру Тупицькому поштою, а президентові Зеленському надіслала клопотання про усунення Тупицького з посади судді на 2 місяці.

Тупицькому поштою, а президентові Зеленському надіслала клопотання про усунення Тупицького з посади судді на 2 місяці. 29 грудня Зеленський підписав відповідний указ "заради відновлення справедливості й розв'язання конституційної кризи".

У КСУ вважають, що це рішення глави держави є "юридично нікчемним", бо звільнити суддю КСУ може тільки КСУ.

Олександр Тупицький став суддею Конституційного Суду у травні 2013 за квотою президента (на той час – Януковича). Головою КСУ він став у вересні 2019. Детальніше про нього читайте у матеріалі 24 каналу.