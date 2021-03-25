Євген Шевченко відреагував на підозру СБУ у тому, що він організував незаконну приватну військову компанію. Позаштатний агент НАБУ обурився такими звинуваченнями і назвав їх безпідставними.

Реакція Шевченка на підозру

Підозрюваний наголосив, що його звинувачують у постачанні зброї у Росію попри те, що він був учасником Революції Гідності та брав участь у війні на Донбасі. Крім того, Шевченко впродовж 5 років виявляв корупціонерів.

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Я самовіддано стою на захисті державних інтересів і мрію зробити життя в нашій країні кращим для народу, а мене звинувачують зовсім у протилежному. Тож впливових ворогів у мене, як ви розумієте, більш ніж достатньо,

– сказав Шевченко.

Наразі він допрацьовує свою загальну позицію у справі разом з адвокатами. Тому оголосить її Шевченко на засіданні судіу коли йому обиратимуть запобіжний захід.

Агент НАБУ дійсно планував створювати ПВК

Шевченко розповів, що у 2018 році хотів стати інвестором ПВК, яка б охороняла об'єкти в Афганістані та Сирії. Однак після того, як 45 президент США Дональд Трамп заявив, що зменшує військову присутність у цих країнах, "питання про співпрацю стало неактуальним".

За словами Шевченка, на цьому і закінчилася його участь у створенні охоронної компанії.

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У той час другий підозрюваний – Семен Семенченко – створив свою охоронну компанію в Україні. Проте Шевченко каже, що ніяк до цього не причетний.

СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за 3 роки я лише один раз був у них на базі – восени 2018 року, і провів я там аж 5 хвилин,

– заявив підозрюваний.

Шевченко готовий надати ДНК і пройти поліграф

Позаштатний агент НАБУ заявив, що готовий здати ДНК-тест, аби СБУ вияснила його причетність до знайденої зброї. Крім того, Шевченко "хоч завтра" може пройти тест на поліграфі.

Він наголосив, що СБУ зобов'язана надати хоч одного свідка, який би підтвердив те, що він займався злочинною діяльністю.

Зверніть увагу! Підозру Шевченко пов'язує з тим, що він звинуватив голову Офісу Президента Андрія Єрмака у державній зраді. Адже слідство у справі розпочалася одразу після цього.

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