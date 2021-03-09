Шевченко – це наша суперзірка, – Зеленський

Тарас Шевченко відомий на весь світ, але особливий для кожної людини. Так президент Володимир Зеленський привітав українців з 207 річницею від дня народження поета.

Зеленський наголосив, що Шевченко – це запальна суміш енергії, духу, боротьби, драйву. Творчість Кобзаря, за словами президента, є і класикою, і мейнстримом водночас.

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Що ще сказав Зеленський про Шевченка

Президент додав, що слова Шевченка мотивують, надихають і гартують вже не одне покоління українців.

Тому політик закликав людей не просто пишатися своїм генієм, а й рухатися далі від обсягу знань, який отримали в школі, та відкривати всю його повноту. Зеленський схарактеризував поета як неординарну, яскраву, багатогранну та суттєво ширшу особистість від клішованого хуторянського образу старенького дідуся в кожусі.

Шевченко – це наша суперзірка….З днем народження, завжди сучасний і крутий Тарасе Григоровичу Шевченко,

– наголосив Зеленський.

Вручення Шевченківської премії перенесли

Цьогоріч буде 60 років від дня заснування Шевченківської премії. Зеленський анонсував, що її вручення відбудеться не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня, тобто саме у річницю заснування. Подробиці глава держави обіцяв повідомити згодом.